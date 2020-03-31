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Народный карантин
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Что происходит в полесском агрогородке, у жителей которого выявили COVID-19

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  • 31.03.2020, 21:06
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Что происходит в полесском агрогородке, у жителей которого выявили COVID-19

Столько людей в масках еще не видел ни один белорусский агрогородок.

В конце прошлой недели у жителя агрогородка Липляны, что в трех километрах от Лельчиц, обнаружили COVID-19. Через пару дней коронавирус подтвердился еще у двух человек, с которыми мужчина находился в контакте. Десятки людей забрали на скорых и увезли в больницы Гомеля и Лельчиц. Что сейчас происходит в полесской глубинке, в которой никто не ждал такого развития событий?

Столько людей в масках еще, пожалуй не видел ни один белорусский агрогородок. После субботнего переполоха, когда округу облетела новость, что в деревне коронавирус, маски надели продавцы, учителя, дети, которые сейчас на каникулах. И даже некоторые работники местного хозяйства передвигаются по Липлянам на своих велосипедах тоже в масках, пишет tut.by.

Сама контора хозяйства «Новая нива» во вторник утром на замке. Но вот за зданием какой-то шум: единственный сегодня здесь работник котельной рубит дрова и сразу предупреждает: говорить с журналистами про последние события не будет.

— Ничего не знаю. Были выходные. Сегодня пришел — все закрыто.

Местные хитро улыбаются в маски и разбегаются кто куда. У магазина встречаем парня, который говорит, что с выходных вся контора в больнице.

— Человек 30 увезли. А я не боюсь, я с конторскими не контактировал, я на ферме, туда они не ездят, — улыбается средних лет мужчина в робе.

В сельском ДК, в магазине, в школе и детском саду все работники в марлевых масках, на входе — дозаторы с антисептиком.

— Надо дальше жить и все перетерпеть. Главное — не паниковать, — дает советы местным в сельском магазине продавец.

В школе рассказывают, что учреждение с конца февраля и так было на карантине из-за гриппа, а сейчас каникулы, поэтому детей мало. Сегодня вот пришел один ученик, позанимался с учителем труда в мастерской — и ушел.

На улице, где стоит дом председателя, не души. Говорят что это не из-за коронавируса — просто здесь днем всегда так.

Из местных жителей дома лишь пенсионер Матвей Матвеевич.

— Дочка приезжала, говорит, что богато людей в больницы завезли. Сказала сидеть дома, а я не боюсь этого вируса, если что — пожил, — пожимает плечами мужчина.

На мехдворе хозяйства, которое вмиг осталось без руководства, мужики ремонтируют технику. Рассказывают, что до того, как у председателя выявили коронавирус, он был две недели на больничном с пневмонией.

Местная газета «Светлае жыцце» сообщила, что мужчина поступил в реанимацию с двухсторонней пневмонией в пятницу. На следующий день тесты показали наличие коронавируса, и пациент был доставлен в Гомельскую областную инфекционную больницу.

Известно, что в больнице сейчас и правая рука руководителя — главный инженер ОАО «Новая нива» Александр Малых. По телефону он говорит, что он — контакт первого уровня, но чувствует себя хорошо. Из шести человек, которых положили вместе с ним в палату, у троих на сегодняшний день диагноз не подтвердился. Некоторых уже выписывают.

Сколько конкретно жителей района сейчас находятся под наблюдением как заболевшие, а также контакты первого и второго уровней, ни в местной больнице, ни в райисполкоме не говорят.

В Лельчицах, которые всего в трех километрах от агрогородка, у жителей которого выявили коронавирус, большинство людей на улицах и в магазинах в масках.

В районной больнице — особый режим — для посетителей обязательны маска и бахилы, профилактические осмотры теперь ограничены. Плановые осмотры — отменены. Инфекционное отделение перепрофилировали под казарменное положение, рассказала начмед Лельчицкой ЦРБ Светлана Зубрей.

Также, как сообщила газете «Светлае жыцце» заведующая терапевтическим отделением центральной районной больницы Светлана Герман, временно перепрофилированы роддом и гинекологическое отделение, роженицы направлены в Мозырь, для экстренных родов предусмотрено место в хирургическом отделении. Хронические больные из терапевтического отделения выписаны домой.

Как сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома, всего на утро 31 марта в Гомельской области зарегистрировано 5 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, из них 1 заболевший выписан с выздоровлением, четыре человека продолжают лечение в стационарных условиях. В ходе проведения обследования контактных лиц выявлено 3 случая с предварительным положительным тестом на РНК коронавируса SARS/2019-nCoV (COVID-19), которые госпитализированы в инфекционный стационар.

Напомним, 31 марта Минздрав перестал сообщать цифры заразившихся коронавирусом в стране.


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