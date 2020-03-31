Банки Польши начали предоставлять отсрочки по платежам 1 31.03.2020, 21:19

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иллюстрационное Фото: pixabay.com

Банками Польши получено 200 000 заявлений на так называемые кредитные каникулы.

Ассоциация банков Польши (Związek Banków Polskich) сообщила, что банками страны получено около 200 000 заявлений на так называемые кредитные каникулы в связи с коронавирусом, передает «Радио Польша».

В зависимости от банка клиенты могут подать заявку на отсрочку платежа и заплатить только проценты. В результате продлевается срок кредита.

Председатель Ассоциации банков Польши Кшиштоф Петрашкевич отметил, что банки быстро обрабатывают поданные заявки: «Чаще всего решения принимаются автоматически в течении 24 часов».

Из информации, собранной АБП, следует, что банки не взимают комиссию за обработку заявки или комиссию за отсрочку погашения кредита.