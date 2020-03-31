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Народный карантин
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В Миорах госпитализированы восемь человек

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  • 31.03.2020, 22:28
  • 3,896
В Миорах госпитализированы восемь человек
иллюстрационное Фото

Люди госпитализированы с подозрением на коронавирус.

В Миорах госпитализированы восемь человек.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Информация от работника районной поликлиники из Миор: «Восемь человек госпитализированы в ЦРБ в Миорах. Все – контакты первого уровня студента, который учится в Витебске. Ждут результатов тестов», - сообщает телеграм-канал.

Напомним, 31 марта Минздрав перестал сообщать цифры заразившихся коронавирусом в стране.

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