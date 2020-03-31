В Миорах госпитализированы восемь человек2
- 31.03.2020, 22:28
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Люди госпитализированы с подозрением на коронавирус.
В Миорах госпитализированы восемь человек.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Информация от работника районной поликлиники из Миор: «Восемь человек госпитализированы в ЦРБ в Миорах. Все – контакты первого уровня студента, который учится в Витебске. Ждут результатов тестов», - сообщает телеграм-канал.
Напомним, 31 марта Минздрав перестал сообщать цифры заразившихся коронавирусом в стране.
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