закрыть
1 апреля 2020, среда, 0:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Врач Наталья Ларионова: В Беларуси должны быть введены те же меры, что и в Италии

11
  • 31.03.2020, 23:14
  • 4,445
Врач Наталья Ларионова: В Беларуси должны быть введены те же меры, что и в Италии
Наталья Ларионова

Врач из Витебска прокомментировала ситуацию с коронавирусом в городе и в целом по стране.

Врач лабораторной диагностики Витебской БСМП Наталья Ларионова распространила в соцсетях сообщение, где оценивает ситуацию в Витебске, как выходящую из-под контроля и называет мифическими цифры, сообщаемые в ВОЗ из Беларуси.

«Дорогие мои друзья! Помогите спастись народу Беларуси! Я врач, работаю в Витебске в больнице скорой медицинской помощи. В нашем городе ситуация начала выходить из-под контроля! Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те что подают в ВОЗ, абсолютно мифические», — запись с таким содержанием врач разместила 30 марта на своей странице в соцети «Вконтакте». Дальше в нем идет обращение гродненского врача Александра Лобана.

Сейчас эта публикация набрала уже более 2200 лайков и 455 репостов. «Народным навiнам Вiцебска» удалось связаться с Натальей и поговорить о ее точке зрения на ситуацию с эпидемией COVID-19 в Витебске и в Беларуси.

— Наталья, чем был вызван ваш такой пост в соцсетях?

— Это было вызвано страхом за моих коллег и жителей нашей страны. Последнее время стали выбывать врачи-реаниматологи… По среднему медперсоналу я не в курсе, но там, наверное, дела обстоят еще печальнее.

— Сегодня Александр Лукашенко озвучил информацию о том, что в Витебске от пациентов заразились 10 врачей, как вы ее оцениваете?

— Я не могу сказать точную цифру и оценивать эту. Но знаю, что первыми стали заболевать врачи диагностического центра, которые контактировали с заразившимся за границей бизнесменом. Теперь заболевают врачи-реаниматологи. Если дальше так пойдет, думаю, мы захлебнемся.

— И как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

— А как ее можно оценивать? Когда заболеют все врачи, кто будет лечить людей?

— Скажите, по городу гуляет слух, о якобы прошедшей эвакуации пациентов из больницы скорой медицинской помощи в областную больницу. Насколько это соответствует действительности?

— Это не совсем так, эвакуации в другие больницы не было. Просто в конце недели внезапно начали переводить всех пациентов из отдельного терапевтического корпуса в другие корпуса больницы. Таким образом, освободили один из корпусов БСМП, но инфицированных больных туда не кладут. И вообще это, наверное, не возможно — ведь рядом с ним роддом и пищеблок больницы.

— Что по-вашему должны предпринять власти, чтобы взять ситуацию с эпидемией под контроль?

— Здесь ответ один — карантин. По-моему в Витебске и в Беларуси в целом должны быть введены те же меры ограничения, что сейчас введены Италии. Только таким образом, по-моему, мы сможем избежать той ужасающей картины, которая сейчас наблюдается в этой стране.

— Пока власти не вводят такие меры, что мы можете сделать лично?

— А что я могу? Выполняю свою работу. Хожу в маске. Постоянно обрабатываю руки. Рассказываю об опасности коронавируса, где только могу.

Наталья Ларионова закончила дневное отделение лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в 1995 году. В больнице скорой медицинской помощи, судя по записи в трудовой книжке, она работает уже 18 лет.


популярное за неделю

Мнение

Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник