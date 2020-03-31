Врач Наталья Ларионова: В Беларуси должны быть введены те же меры, что и в Италии 11 31.03.2020, 23:14

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Наталья Ларионова

Врач из Витебска прокомментировала ситуацию с коронавирусом в городе и в целом по стране.

Врач лабораторной диагностики Витебской БСМП Наталья Ларионова распространила в соцсетях сообщение, где оценивает ситуацию в Витебске, как выходящую из-под контроля и называет мифическими цифры, сообщаемые в ВОЗ из Беларуси.

«Дорогие мои друзья! Помогите спастись народу Беларуси! Я врач, работаю в Витебске в больнице скорой медицинской помощи. В нашем городе ситуация начала выходить из-под контроля! Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те что подают в ВОЗ, абсолютно мифические», — запись с таким содержанием врач разместила 30 марта на своей странице в соцети «Вконтакте». Дальше в нем идет обращение гродненского врача Александра Лобана.

Сейчас эта публикация набрала уже более 2200 лайков и 455 репостов. «Народным навiнам Вiцебска» удалось связаться с Натальей и поговорить о ее точке зрения на ситуацию с эпидемией COVID-19 в Витебске и в Беларуси.

— Наталья, чем был вызван ваш такой пост в соцсетях?

— Это было вызвано страхом за моих коллег и жителей нашей страны. Последнее время стали выбывать врачи-реаниматологи… По среднему медперсоналу я не в курсе, но там, наверное, дела обстоят еще печальнее.

— Сегодня Александр Лукашенко озвучил информацию о том, что в Витебске от пациентов заразились 10 врачей, как вы ее оцениваете?

— Я не могу сказать точную цифру и оценивать эту. Но знаю, что первыми стали заболевать врачи диагностического центра, которые контактировали с заразившимся за границей бизнесменом. Теперь заболевают врачи-реаниматологи. Если дальше так пойдет, думаю, мы захлебнемся.

— И как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

— А как ее можно оценивать? Когда заболеют все врачи, кто будет лечить людей?

— Скажите, по городу гуляет слух, о якобы прошедшей эвакуации пациентов из больницы скорой медицинской помощи в областную больницу. Насколько это соответствует действительности?

— Это не совсем так, эвакуации в другие больницы не было. Просто в конце недели внезапно начали переводить всех пациентов из отдельного терапевтического корпуса в другие корпуса больницы. Таким образом, освободили один из корпусов БСМП, но инфицированных больных туда не кладут. И вообще это, наверное, не возможно — ведь рядом с ним роддом и пищеблок больницы.

— Что по-вашему должны предпринять власти, чтобы взять ситуацию с эпидемией под контроль?

— Здесь ответ один — карантин. По-моему в Витебске и в Беларуси в целом должны быть введены те же меры ограничения, что сейчас введены Италии. Только таким образом, по-моему, мы сможем избежать той ужасающей картины, которая сейчас наблюдается в этой стране.

— Пока власти не вводят такие меры, что мы можете сделать лично?

— А что я могу? Выполняю свою работу. Хожу в маске. Постоянно обрабатываю руки. Рассказываю об опасности коронавируса, где только могу.

Наталья Ларионова закончила дневное отделение лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в 1995 году. В больнице скорой медицинской помощи, судя по записи в трудовой книжке, она работает уже 18 лет.