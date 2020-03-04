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Снимать наличные в Беларуси становится все дороже

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  • 4.03.2020, 8:20
  • 6,092
Снимать наличные в Беларуси становится все дороже

Как банки пересмотрели комиссии за обналичку.

В конце февраля и в начале марта многие банки пересмотрели комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Так, например, в Альфа-Банке теперь будет высчитываться минимум 2 рубля за снятие наличных в банкоматах-партнерах, а ВТБ Банке при обналичивании средств не в своих устройствах комиссия — минимум 5 рублей. Портал tut.by выяснил, как изменились комиссии за снятие денег с личных карт.

При снятии с личных расчетных карт в банкоматах и кассах своих банков комиссия не удерживается. А вот как быть, если деньги нужно снять в «чужом» банкомате.

В этом году главные изменения такие:

Альфа-Банк — теперь для карт, выпущенных после 8 августа 2019 года, при снятии в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно. Раньше в банкоматах-партнерах можно было снять деньги без комиссии.

Дабрабыт — в банкоматах других банков — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты). Было без минимума для карт в бел. рублях;

Банк ВТБ — в других банкоматах комиссия 3%, мин. 5 BYN. Было минимум 4 BYN.

Цептер Банк — по карте Visa Gold такие же комиссии, как и по остальным картам. Было — без комиссии во всех банкоматах РБ.

БНБ Банк — в банкоматах банков Банковского процессингового центра комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN. Увеличились минимумы — было 1,5%, мин. 1.50 BYN и 2,5%, мин. 2.50 BYN соответственно.

Название банка

Комиссия за снятие в банкоматах и кассах других банков

Банки-партнеры

Альфа-Банк

Для карт, выпущенных по 07.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах не взимается. В банкоматах банков не партнеров (а также в кассах не Альфа-Банка) — 3%., мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Для карт, выпущенных с 08.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно.

Комиссия в других банкоматах (и кассах не Альфа-Банка) — 3%. мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.

Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк.

Банк БелВЭБ

В банкоматах-партнерах и в кассе по паспорту — без комиссии. В других банках — 3%, мин. 7 BYN.

Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

Банк Дабрабыт

По картам классического и премиального пакета в банкоматах других банков в том числе и партнеров — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты).

По карте «Матуля», например, другие условия. Без комиссии в устройствах банка, и банков-партнеров. Снятие бел. рублей и валюты в других банкоматах бесплатно в пределах лимита 200 BYN в месяц, свыше лимита — такая же комиссия, которая указана выше.

Альфа-банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, и Статусбанк (для карты «Матуля»)

Банк Решение

При снятии в банкоматах банков-партнеров — 2,5%, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях), и 3% (для карт в валюте).

При снятии в банкоматах других банков — 3%, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в валюте).

Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк.

Белагропромбанк

В банках-партнерах и на почте — без комиссии. В банкоматах других банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.

Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

Беларусбанк

В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В банкоматах других банков — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.

При снятии в кассах других банков — 3%, мин. 6,5 BYN, если в валюте, то мин. 6 USD/EUR, если в рос. рублях, то мин. 230 RUB.

БПС-Сбербанк и Белагропромбанк.

Белгазпромбанк

В банкоматах-партнерах — без комиссии. На почте -1,5% от суммы.

В кассах банка возможна комиссия 1 BYN в зависимости от вида карточки.

В устройствах других банков в зависимости от карты:

Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Mastercard World -3,5%; Mastercard Gold / Visa Gold — 3%, Visa Platinum — 2%. Минимум везде -1 BYN.

Акционерное общество Газпромбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк.

Банк ВТБ

В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB.

Банки группы ВТБ странах СНГ и Грузии.

Идея Банк

В банкоматах банков-партнеров — 1%, в банкоматах других банков — 2,5% мин. 3 BYN.

По карте «Новое Золото» в любых банкоматах — без комиссии.

Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк.

МТБанк

В банкоматах-партнерах и на почте — без комиссии. В остальных банкоматах — 2,5%, мин.4 BYN.

Белгазпромбанк и Белинвестбанк.

Paritetbank

В банкоматах, кроме Paritetbank, — 3%, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB.

Для расчетных карт — нет.

Приорбанк

Если снимать в бел. рублях по картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» до 200 BYN в месяц, по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN и в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN — без комиссии.

При снятии больше указанных сумм — 3%, мин. 5 BYN.

Снимать в ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN, 2%, мин. 7 BYN и 1%, мин. 7 BYN соответственно.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте).

Для расчетных карт — нет.

РРБ-Банк

В банкоматах и кассах, кроме РРБ-Банка, — 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах).

Для расчетных карт — нет.

Технобанк

В банках-партнерах — без комиссии.

В других — 2,5%, мин. 2 BYN (карта в бел. рублях) и мин. 6 BYN (карта в валюте).

Банк БелВЭБ, Альфа-Банк (только по операциям в банкоматах); БСБ Банк (только по операциям в банкоматах), Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк.

Франсабанк

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB.

Для личных — нет.

Цептер Банк

В банкоматах, кроме Цептер Банка, — 2.5%, мин. 4 BYN.

Для личных — нет.

Белорусский народный банк

В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных банкоматах — 2,5%, мин. 3 BYN.

Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Paritetbank, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.

Белинвестбанк

В банках-партнерах — без комиссии. В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN.

Беларусбанк и Белагропромбанк; для карт Visa или Mastercard — МТБанк.

БСБ Банк

В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).

Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк.

БТА Банк

В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в остальных банках — 2% от суммы, мин. 3 BYN.

Банки БПЦ: Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Франсабанк, БНБ-Банк, Белагропромбанк, Трастбанк.

БПС-Сбербанк

В банкоматах-партнерах — без комиссии, в других — 4%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях).

По счетам в бел. рублях, если операция проводится в ин. валюте, комиссия увеличивается на 1,5%.

Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен.

Статусбанк

В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.

Со Статускарты можно также снимать без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.

Белгазпромбанк и Белагропромбанк.

Название банка (банки-партнеры)

Комиссия за снятие в банкоматах и кассах других банков

Альфа-Банк

(Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк.)

Для карт, выпущенных по 07.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах не взимается. В банкоматах банков не партнеров (а также в кассах не Альфа-Банка) — 3%., мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Для карт, выпущенных с 08.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно.

Комиссия в других банкоматах (и кассах не Альфа-Банка) — 3%. мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.

Банк БелВЭБ

(Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк)

В банкоматах-партнерах и в кассе по паспорту — без комиссии. В других банках — 3%, мин. 7 BYN.

Банк Дабрабыт

(Альфа-банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, и Статусбанк (для карты «Матуля»)

По картам классического и премиального пакета в банкоматах других банков в том числе и партнеров — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты).

По карте «Матуля», например, другие условия. Без комиссии в устройствах банка, и банков-партнеров. Снятие бел. рублей и валюты в других банкоматах бесплатно в пределах лимита 200 BYN в месяц, свыше лимита — такая же комиссия, которая указана выше.

Банк Решение

(Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)

При снятии в банкоматах банков-партнеров — 2,5%, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях), и 3% (для карт в валюте).

При снятии в банкоматах других банков — 3%, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в валюте).

Белагропромбанк

(Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)

В банках-партнерах и на почте — без комиссии. В банкоматах других банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.

Беларусбанк

(БПС-Сбербанк и Белагропромбанк)

В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В банкоматах других банков — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.

При снятии в кассах других банков — 3%, мин. 6,5 BYN, если в валюте, то мин. 6 USD/EUR, если в рос. рублях, то мин. 230 RUS.

Белгазпромбанк

(Акционерное общество Газпромбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк)

В банкоматах-партнерах — без комиссии. На почте -1,5% от суммы.

В кассах банка возможна комиссия 1 BYN в зависимости от вида карточки.

В устройствах других банков в зависимости от карты:

Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Mastercard World -3,5%; Mastercard Gold / Visa Gold — 3%, Visa Platinum — 2%. Минимум везде -1 BYN.

Банк ВТБ

(Банки группы ВТБ странах СНГ и Грузии)

В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Идея Банк

(Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк)

В банкоматах банков-партнеров — 1%, в банкоматах других банков — 2,5% мин. 3 BYN.

По карте «Новое Золото» в любых банкоматах — без комиссии.

МТБанк

(Белгазпромбанк и Белинвестбанк)

В банкоматах-партнерах и на почте — без комиссии. В остальных банкоматах — 2,5%, мин.4 BYN.

Paritetbank

(Для расчетных карт — нет)

В банкоматах, кроме Paritetbank, — 3%, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Приорбанк

(Для расчетных карт — нет)

Если снимать в бел. рублях по картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» до 200 BYN в месяц, по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN и в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN — без комиссии.

При снятии больше указанных сумм — 3%, мин. 5 BYN.

Снимать в ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN, 2%, мин. 7 BYN и 1%, мин. 7 BYN соответственно.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте).

РРБ-Банк

(Для расчетных карт — нет)

В банкоматах и кассах, кроме РРБ-Банка, — 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах).

Технобанк

(Банк БелВЭБ, Альфа-Банк (только по операциям в банкоматах); БСБ Банк (только по операциям в банкоматах), Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)

В банках-партнерах — без комиссии.

В других — 2,5%, мин. 2 BYN (карта в бел. рублях) и мин. 6 BYN (карта в валюте).

Франсабанк

(Для расчетных карт — нет)

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB.

Цептер Банк

(Для личных — нет)

В банкоматах, кроме Цептер Банка, — 2.5%, мин. 4 BYN.

Белорусский народный банк

(Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Paritetbank, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк)

В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных банкоматах — 2,5%, мин. 3 BYN.

Белинвестбанк

(Беларусбанк и Белагропромбанк; для карт Visa или Mastercard — МТБанк)

В банках-партнерах — без комиссии. В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN.

БСБ Банк

(Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк)

В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).

БТА Банк

(Банки БПЦ: Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Франсабанк, БНБ-Банк, Белагропромбанк, Трастбанк)

В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в остальных банках — 2% от суммы, мин. 3 BYN.

БПС-Сбербанк

(Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен)

В банкоматах-партнерах — без комиссии, в других — 4%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях).

По счетам в бел. рублях, если операция проводится в ин. валюте, комиссия увеличивается на 1,5%.

Статусбанк

(Белгазпромбанк и Белагропромбанк)

В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.

Со Статускарты можно также снимать без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.


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