Снимать наличные в Беларуси становится все дороже 8 4.03.2020, 8:20

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Как банки пересмотрели комиссии за обналичку.

В конце февраля и в начале марта многие банки пересмотрели комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Так, например, в Альфа-Банке теперь будет высчитываться минимум 2 рубля за снятие наличных в банкоматах-партнерах, а ВТБ Банке при обналичивании средств не в своих устройствах комиссия — минимум 5 рублей. Портал tut.by выяснил, как изменились комиссии за снятие денег с личных карт.

При снятии с личных расчетных карт в банкоматах и кассах своих банков комиссия не удерживается. А вот как быть, если деньги нужно снять в «чужом» банкомате.

В этом году главные изменения такие:

Альфа-Банк — теперь для карт, выпущенных после 8 августа 2019 года, при снятии в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно. Раньше в банкоматах-партнерах можно было снять деньги без комиссии.

Дабрабыт — в банкоматах других банков — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты). Было без минимума для карт в бел. рублях;

Банк ВТБ — в других банкоматах комиссия 3%, мин. 5 BYN. Было минимум 4 BYN.

Цептер Банк — по карте Visa Gold такие же комиссии, как и по остальным картам. Было — без комиссии во всех банкоматах РБ.

БНБ Банк — в банкоматах банков Банковского процессингового центра комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN. Увеличились минимумы — было 1,5%, мин. 1.50 BYN и 2,5%, мин. 2.50 BYN соответственно.

Название банка Комиссия за снятие в банкоматах и кассах других банков Банки-партнеры Альфа-Банк Для карт, выпущенных по 07.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах не взимается. В банкоматах банков не партнеров (а также в кассах не Альфа-Банка) — 3%., мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро). Для карт, выпущенных с 08.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно. Комиссия в других банкоматах (и кассах не Альфа-Банка) — 3%. мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро). Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте. Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк. Банк БелВЭБ В банкоматах-партнерах и в кассе по паспорту — без комиссии. В других банках — 3%, мин. 7 BYN. Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк. Банк Дабрабыт По картам классического и премиального пакета в банкоматах других банков в том числе и партнеров — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты). По карте «Матуля», например, другие условия. Без комиссии в устройствах банка, и банков-партнеров. Снятие бел. рублей и валюты в других банкоматах бесплатно в пределах лимита 200 BYN в месяц, свыше лимита — такая же комиссия, которая указана выше. Альфа-банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, и Статусбанк (для карты «Матуля») Банк Решение При снятии в банкоматах банков-партнеров — 2,5%, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях), и 3% (для карт в валюте). При снятии в банкоматах других банков — 3%, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в валюте). Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк. Белагропромбанк В банках-партнерах и на почте — без комиссии. В банкоматах других банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB. Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк. Беларусбанк В банкоматах-партнерах — без комиссии. В банкоматах других банков — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS. При снятии в кассах других банков — 3%, мин. 6,5 BYN, если в валюте, то мин. 6 USD/EUR, если в рос. рублях, то мин. 230 RUB. БПС-Сбербанк и Белагропромбанк. Белгазпромбанк В банкоматах-партнерах — без комиссии. На почте -1,5% от суммы. В кассах банка возможна комиссия 1 BYN в зависимости от вида карточки. В устройствах других банков в зависимости от карты: Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Mastercard World -3,5%; Mastercard Gold / Visa Gold — 3%, Visa Platinum — 2%. Минимум везде -1 BYN. Акционерное общество Газпромбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк. Банк ВТБ В банкоматах-партнерах — без комиссии. В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB. Банки группы ВТБ странах СНГ и Грузии. Идея Банк В банкоматах банков-партнеров — 1%, в банкоматах других банков — 2,5% мин. 3 BYN. По карте «Новое Золото» в любых банкоматах — без комиссии. Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк. МТБанк В банкоматах-партнерах и на почте — без комиссии. В остальных банкоматах — 2,5%, мин.4 BYN. Белгазпромбанк и Белинвестбанк. Paritetbank В банкоматах, кроме Paritetbank, — 3%, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB. Для расчетных карт — нет. Приорбанк Если снимать в бел. рублях по картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» до 200 BYN в месяц, по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN и в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN — без комиссии. При снятии больше указанных сумм — 3%, мин. 5 BYN. Снимать в ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN, 2%, мин. 7 BYN и 1%, мин. 7 BYN соответственно. По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте). Для расчетных карт — нет. РРБ-Банк В банкоматах и кассах, кроме РРБ-Банка, — 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах). Для расчетных карт — нет. Технобанк В банках-партнерах — без комиссии. В других — 2,5%, мин. 2 BYN (карта в бел. рублях) и мин. 6 BYN (карта в валюте). Банк БелВЭБ, Альфа-Банк (только по операциям в банкоматах); БСБ Банк (только по операциям в банкоматах), Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк. Франсабанк На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB. Для личных — нет. Цептер Банк В банкоматах, кроме Цептер Банка, — 2.5%, мин. 4 BYN. Для личных — нет. Белорусский народный банк В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных банкоматах — 2,5%, мин. 3 BYN. Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Paritetbank, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк. Белинвестбанк В банках-партнерах — без комиссии. В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN. Беларусбанк и Белагропромбанк; для карт Visa или Mastercard — МТБанк. БСБ Банк В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте). Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк. БТА Банк В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в остальных банках — 2% от суммы, мин. 3 BYN. Банки БПЦ: Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Франсабанк, БНБ-Банк, Белагропромбанк, Трастбанк. БПС-Сбербанк В банкоматах-партнерах — без комиссии, в других — 4%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях). По счетам в бел. рублях, если операция проводится в ин. валюте, комиссия увеличивается на 1,5%. Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен. Статусбанк В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN. Со Статускарты можно также снимать без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка. Белгазпромбанк и Белагропромбанк.