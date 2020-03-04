Турция сообщила о ликвидации 300 сирийских военных в Идлибе 4.03.2020, 8:22

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Командование турецкой армии отчиталось о ходе операции «Весенний щит».

Армия Турции сообщила, что уничтожила в сирийской провинции Идлиб 299 военных правительственных войск Сирии.

Об этом сообщает NTV.

Также известно о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых.

Ранее сообщалось, что 3 марта турецкая авиация сбила в зоне деэскалации в провинции Идлиб L-39 режима Асада, поддерживаемого РФ.

Он стал третьим самолетом сирийских правительственных сил, уничтоженным Турцией после начала операции «Весенний щит».

Она была объявлена в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, в результате которого погибли 36 военнослужащих.