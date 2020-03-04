«Мужчина стоял на коленях несколько часов» 1 4.03.2020, 9:06

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Белорусская акушерка рассказала необычные истории из своей профессии.

Светлане Юдиной было 36 лет, когда она почувствовала: съедает рутина, накатывает депрессия. «Поняла, что надо на что-то решаться, и мелочью не отделаешься — надо менять образ жизни». И она, акушерка из Лиды, купила себе велосипед. Начала с езды на работу, несмотря на боязнь показаться «несолидной» и «молодящейся», а потом увлеклась рандоннерством: в этом году готовится к заезду на 1200 км.

Журналист tut.by Елена Мельникова поговорила с 44-летней лидчанкой о том, каково работать акушеркой и быть одной из немногих женщин среди белорусских рандоннеров.

«Отец простоял на коленях под роддомом несколько часов в дождь»

Когда Светлане пришло время определяться с будущей профессией, родители решили: в семье должен быть медик. Не ветеринар, как мечталось самой школьнице, а фельдшер-акушер. Девушка поступила в гомельский медколледж, год отработала в больнице в родном Чечерске. То время Светлана до сих пор вспоминает часто: слишком уж богатым на опыт и впечатления оно стало для молодой акушерки.

— По ночам работали вообще без врачей — лихие 90-е, медиков было немного. Все, что я могла, — это позвонить доктору и проконсультироваться. Но сильнее всего в память врезались истории про любовь, про человечность. Была у нас девчонка — родила сама для себя. Парень ее чем-то сильно обидел. И вот когда появился ребеночек, отец простоял на коленях под роддомом несколько часов в дождь — только чтобы она его простила. И она простила. Я тогда, честно скажу, плакала! Знаю, что потом они хорошо жили. Или, например, поступила к нам девчонка одинокая, детдомовская. Это был 95 год — такая нищета! У молодой мамы и дома как такового не было — одни голые стены. Мы были уверены, что она откажется от ребенка. А она родила — и я в жизни такой материнской любви не видела. Как она малыша обнимала, целовала… Мы тогда подняли весь медперсонал, всех рожениц: собрали ей на коляску, пеленки, детскую одежду — полноценное приданое.

В 1996 году Светлана переехала из Чечерска в Лиду, вслед за мамой — и стала постовой акушеркой в районной больнице.

— Я тогда в роддоме была самая молоденькая, а другие — пенсионерки. Как-то с акушеркой, которая больше 35 лет проработала, взялись считать: сколько же она приняла родов? Перемножили года на количество дежурств, отняли отпуск — получилось 5 тысяч детей, — улыбается Светлана. — Я, кстати, с тех пор обратила внимание: одни акушерки больше «рожают», а другим вдвое меньше детей идет.

С тех пор работу лидчанка не меняла: в больнице у нее больше 20 лет стажа.

— Помню, как у тех же пожилых акушерок спрашивала: «Как вы столько лет на одном и том же месте?» — «Тут Божье место, Света. Наша работа — это радость. В реанимации человек на пороге жизни и смерти. Хирургия означает боль и страдание. А в роддоме — ожидание новой жизни, и нам остается только помочь ей появиться на свет». И я теперь, спустя столько лет, с этим абсолютно согласна. Я считаю себя счастливым человеком, потому что работу свою люблю — и работа меня любит. Всякое бывало: и зарплаты у нас скачут, и цены — а все равно легче живется, когда нашел свое дело. 25 лет я проработала акушеркой и в другой профессии себя не представляю. А детскую мечту — быть ветеринаром — воплотила в волонтерской помощи животным.

«Если в 40 лет у тебя нет машины, значит, с тобой что-то не так»

Кроме любимой работы у Светланы есть еще хобби — велоспорт. В этом году готовится проехать 1200 км. Можно подумать, что с детства была «спортсменкой, комсомолкой», но в ее биографии разве что пара лет школьных занятий в одной из первых в Чечерске женских групп по дзюдо.

— Тогда это было очень модно: карате, дзюдо… И я пришла на занятия такая деловая: сейчас научусь драться! Но с меня быстро сбили спесь, — смеется Светлана. — Дзюдо дало мне характер — за что я до сих пор с благодарностью вспоминаю моего тренера, Нестеровича Василия Федоровича. Знаю, что в Чечерске его дело продолжают до сих пор.

С поступлением в медколледж спорт стал на паузу — а пауза затянулась на долгие 20 лет. Светлана отчетливо помнит момент, когда решилась все поменять.

— В 36 лет я поняла, что дальше так нельзя. Моя жизнь превратилась в какое-то… существование. Будто краски на небе не те. Поняла, что надо на что-то решаться, и мелочью не отделаешься — надо менять образ жизни.

С того момента акушерка полностью отказалась от общественного транспорта. Ходила пешком на работу по 4 км и в ветер, и в дождь — надо же закалять характер. Потом появилась дача, а с ней и велосипед.

— Машина была не по карману, мотоцикл не мое. А велосипед — это дешево, пусть и напряжно в плане грязи и дождя. Ну и еще он считается «несолидным».

Светлана честно признается: поначалу на работе над акушеркой, пересевшей на велосипед, посмеивались.

— У нас народ такой, как бы это сказать… «ганаровы». Мол, если ты в 40 лет не ездишь на хорошем авто, значит, что-то с тобой не так. А тут женщина на велосипеде молодится, — улыбается лидчанка. — Сначала я переживала на этот счет, потом перестала.

И случилось удивительное. Поначалу Светлана единственной из сотрудников роддома приезжала на работу на велосипеде — а этим летом двухколесный транспорт уже некуда ставить.

— В один день стояло 11 велосипедов, в два ряда! Жалею, что не сфотографировала. Я ликовала и торжествовала. Вот безо всякой гордости скажу: иногда смелости надо набраться одному человеку, а в итоге стереотип ломается у всех. Велосипед всех девушек красит: на работе все «стройняшечки» стали.

«Борешься с чертями в голове»

Чем больше Светлана крутила педали сама, тем внимательнее приглядывалась к другим велосипедистам в городе. В 2016 году попала в ремонтную мастерскую, где ее пригласили на соревнования.

— До того я была просто велолюбитель, а тут так затянуло, что ой-ой-ой! Дух соревнований проснулся. Захотелось ярких эмоций в жизни — и синяки полечить.

Первым любительским соревнованием стал лидский «типа марафон „Боровка“».

— Я так гордилась, что проехала 16,5 км, — посмеивается над собой Светлана. — Нос задрала до небес! Потом и 200, и 300 наматывала — но эти 16,5 км моей гордости были чем-то особенным.

В 2018 году на марафоне «Налибоки» Светлана даже заняла первое место на дистанции 100 км в своей возрастной группе — 40−49 лет. Совершенно неожиданно для себя.

— Почему-то считала, что не могу быть первой. Ехала не торопясь, для себя. И результату долго поверить не могла.

Год назад Светлана узнала о том, кто такие рандоннеры — велосипедисты, которые ездят на длинные дистанции. Цель тут — не приехать первым, а уложиться в определенный промежуток времени.

— В Лиде Олег Дубровник организовал клуб рандоннеров. Я спрашиваю: «Что это за люди?» — «Вот скоро через Лиду пройдет „тысячник“, помоги рандоннеров покормить! Их и расспросишь». Не проблема! И тогда я сама посмотрела на этих суровых немногословных мужчин, которые такие дистанции преодолевают. Особенно мне понравилось, что никто друг с другом не соревнуется. Главный твой соперник — это ты сам. Борешься с чертями в голове, которые нашептывают: «Отдохни! Зачем тебе это надо?». В рандоннерстве тебе никто ничего не должен: участники сами себя обеспечивают, кормят. Спорт без выпендрежа и бравады, где нет разницы, едешь ли ты на крутой модели или на стареньком велосипеде.

Так Светлана оказалась одной из немногих женщин-рандонеров в Беларуси — вместе с Олесей Лагутик (которая все-таки проезжала меньшие дистанции). Пока что официальный, не тренировочный рекорд Светланы — 362 км в прошлом году. Но в 2020-м она твердо намерена преодолеть всю цепочку рандоннерских дистанций: 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км.

— Последняя должна быть в августе, — сверяется с календарем Светлана. — Бревет «От Буга до Днепра», старт в Бресте, финиш в Жлобине.

Тренировки уже начались: пока что дома, на станке, по 30−40 км. Когда потеплеет, начнутся покатушки на улице. Отдых — только после самых тяжелых смен, когда отработал сутки и силенок совсем мало.

— Когда начала вести активный образ жизни, ушли депрессии. И потом, какие бы трудности ни были: и в моей личной жизни, и у дочки — благодаря спорту противостоишь всем невзгодам. Меня очень мотивируют люди, которых я встретила в этом спорте: смотришь на них и за ними тянешься, — признается Светлана. — И мнение родных о велосипеде меняется: сестра начинает ездить, у внучатых племянников велосипеды, а у самого маленького — беговел. Бывает, и моя 68-летняя мама крутит велостанок, пока я на работе, — и это для меня самая большая радость.