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Глава ВОЗ сравнил коронавирус и сезонный грипп

  • 4.03.2020, 9:36
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Глава ВОЗ сравнил коронавирус и сезонный грипп

Что у них общего и чем они отличаются?

Смертность от нового коронавируса COVID-19 на 2,4% выше, чем смертность от сезонного гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает РБК.

«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», — отметил он.

Гебрейесус также назвал и другие различия между коронавирусной инфекцией и гриппом. Например, если носители вируса гриппа без симптомов представляют наибольшую опасность для здоровых людей, то в случае с коронавирусом это не так.

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

В-третьих, специалисты пока не разработали вакцины и препараты для лечения коронавируса, в то время как лекарства от гриппа существуют. Также специалисты не отслеживают контакты при сезонном гриппе и не сдерживают распространение заболевания, а для сдерживания коронавируса прикладываются все усилия.

Зато и COVID-19, и грипп распространяются воздушно-капельным путем, заключил он.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Италии, Японии, Финляндии, Иране и других странах. По последним данным, жертвами заболевания стали 3127 человек; по данным SCMP, 92,1 тыс. человек заражены.


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