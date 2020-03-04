В Беларуси завершилось следствие по делу о «кровавом салюте» 5 4.03.2020, 9:41

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Среди обвиняемых - командир роты Минской военной комендатуры.

Один человек погиб, еще 11 пострадали во время салюта на День независимости в Минске в 2019 году. Причинами взрывов стала бракованная российская пиротехника. Обвиняемыми по делу проходят три человека. Итоги расследования сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника была с браком, допущенным на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло их заряжать в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

Момент взрыва во время салюта 3 июля 2019 года в Минске. Фото: Николай Петров

«В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента», — говорится в сообщении СК.

В восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из них использовать было нельзя.

Из-за допущенных нарушений при проведении салюта произошли взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир. В результате один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

Трое обвиняемых

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия — изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Осколки на месте взрыва. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Взрывы во время салюта 3 июля в Минске

3 июля 2019 года во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 10 человек пострадали. В Минобороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

СК рассматривал четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

На следующий день задержали двух россиян из фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки Минобороны Беларуси. Сотрудники компании заявили, что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания много лет сотрудничала с Минобороны Беларуси, сумма контракта составляла около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).