Ущемленное эго Путина 1 Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление»

4.03.2020, 9:52

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В реализации своих планов у хозяина Кремля «ошибочка вышла».

Все, что бы ни делал Путин, в конечном итоге подчинено одной, но в его понимании самой главной идее – править Россией, а по возможности и не только ей, до конца своих дней. При всем этом, он полностью остается «советским» человеком, с присущими для таких людей комплексами: страхами, верой в чудеса, завистью к успешным, лицемерием и «хитрецой», у которой есть и оборотная сторона – терпение.

И, правда, ну вот зачем ему, как и России в целом, Сирия, тем более в ее нынешнем состоянии? Дорого и бесперспективно — Асад, как и его группа влияния, все равно «уйдут», ведь режимы, которые держатся на иностранных штыках, долго не существуют, а страна станет абсолютно другой, лучше или хуже — это другой вопрос, и все это только вопрос времени. Тогда зачем? У советского человека в «подкорке зашито»: «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»… Вы правда думаете, что в мировосприятии Путина хоть что-нибудь по-другому?

Поэтому Сирия крайне важна, как «болевая точка» с беженцами для Европы и не только ими, это один из элементов «мировой гибридной войны», с помощью которой очень хочется реализовать другую мечту советского человека — о «светлом будущем», когда нет богатых, а то, что в таком случае уже доказано тем же СССР, и не только им, останутся только бедные, уже мало кого волнует.

Путин & Эрдоган

В реализации своих «сирийских» планов у Путина «ошибочка вышла», он долгое время имел дело с европейскими политиками, реакция которых на захват Крыма и агрессию РФ на востоке Украины ограничивалась «глубокой озабоченностью» и, судя по всему, для него стало некоей неожиданностью, что в этом мире есть еще руководители государств, которые «могут поставить на место», причем довольно эффективно и быстро.

Турецкая армия всего за первые сутки военной операции вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии. Под их контроль вернулись населенные пункты Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб. Счет погибших «проасадовских» сил и потерянной ими военной техники «обновляется» с бешеной скоростью. Это – не война, а фактический «тир», в котором турецкие войска соревнуются с американскими, которые в точно таком же стиле нейтрализовали атаку «вагнеровцев» под Дейр-эз-Зором.

Эрдоган так же «в одни ворота» переиграл Путина в вопросе международной поддержки своей операции в Идлибе — НАТО, США, ЕС в разной степени, но поддержали именно Турцию, в том числе, пообещав оказать ей необходимую военную помощь. Судя по разворачивающимся событиям, в этом никакой необходимости нет, но все же…

Снова заговорили о санкциях в отношении РФ, ибо сколько бы кремлевская пропаганда не рассказывала россиянам о «священной войне с террористами», на Западе четко понимают, это совершенно не так, в сложившейся ситуации полностью виноват лично Путин. Здесь, правда, есть один важный момент, Эрдоган «нашел ключ» к европейцам, прямо указав: «сдерживать поток беженцев мы больше не в состоянии», а в таких условиях Европе «глубокой озабоченностью» как-то боязно ограничиваться.

Первой отреагировала ФРГ, где заявили, что усиление давления и новые ограничительные меры против России очистят путь для политических переговоров о прекращении войны в Сирии. Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По ее мнению, Европе и США следует усилить давление на президента РФ Владимира Путина и режим Башара Асада в Сирии. Ей вторит председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, который призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России: «у Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике». Для сомневающихся: Меркель это также поддерживает.

А что Путин? Во-первых, как всегда в случаях, когда «получает на орехи», он «замолчал и исчез». Во-вторых, посетил «псковских десантников». Зачем? Слухи разные ходят, турецкой армии, в общем-то, все равно кого из дронов расстреливать: «вагнеровцев» или «непобедимую десантуру», поэтому, видимо, главной целью визита все-таки было посещение находящегося в тех местах духовника Тихона Шевкунова, помолиться с ним за «победу русского оружия». Если расчет только на это «чудо», значит дела у России в Сирии даже хуже, чем кажется.

«Обратка» Путина

Если исходить из все тех же соображений, то, как бы плохо дела не обстояли, Путину все равно необходимо любыми возможными способами вначале «продержаться» в Сирии, а уже потом постараться «отыграться», или хотя бы в очередной раз сделать вид, что «мы всех победили». Непосредственно в Идлибе он сделать практически ничего не может: «русские чудо-богатыри» и их союзники прямо сейчас преимущественно бегут со скоростью, вполне сопоставимой с спортсменами.

Оно бы все и ничего, не впервой, но у данной ситуации есть другая, возможно даже более серьезная проблема – Ливия, где интересы РФ и Турции также пересекаются, а по результатам Идлиба, поддерживаемый Кремлем генерал Хавтар может сделать некие выводы, а в самом плохом сценарии вообще «переметнуться» к победителям. На Востоке это, кстати, абсолютно нормально.

Поэтому в ситуации, когда у «ихтамнетов» земля горит под ногами, пока, конечно, на российской базе в Сирии не спрячутся, а российские системы ПВО в Идлибе полностью разрушены, «самое важное», это наладить прямые дипломатические связи между двумя изгоями. Только так можно воспринимать сообщение о подписании Меморандума о возобновлении работы дипмиссий в Дамаске и Бенгази, который был подписан в воскресенье между Сирией и непризнанным правительством Ливии, поддерживаемым Кремлем и возглавляемым маршалом Хафтаром.

Как сообщило агентство SANA, обе стороны договорились «о координации внешнеполитической деятельности и совместных шагах по отпору турецкому вмешательству и агрессии против сирийского и ливийского народов». «Сирия и Ливия сталкиваются с похожими вызовами и внешним давлением, которое несет угрозу их суверенитету и арабской национальной безопасности», – заявил после подписания меморандума вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. По его словам, в Дамаске придают «очень большое значение взаимодействию с ливийскими братьями». Муаллем провел ранее в Дамаске переговоры с делегацией непризнанного «правительства» Ливии, в состав которой вошли вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш и министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж. По информации SANA, ливийская делегация в ходе переговоров указала «на опасное вмешательство Турции, которая направила в Ливию тысячи наемников».

Правда, если присмотреться к ситуации повнимательнее, и зная Путина, можно сделать выводы: не все так просто. Во-первых, он хоть и безуспешно, но все же пытается собрать против Турции хоть какое-то подобие коалиции, пусть даже и из изгоев, а во-вторых, он хитрит и пытается хоть как-то переиграть ситуацию.

В Кремле надеются, что президент России Путин и его турецкий коллега Эрдоган проведут переговоры в Москве 5 марта, заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Переговоры будут непростыми, но оба лидера подтверждают свое внимание к урегулированию ситуации в сирийском регионе Идлиб, где две страны поддерживают противоположные стороны в конфликте», — сказал Песков. Это не только пожелание, а еще и своеобразный «меседж» Анкаре: до 5 марта в Сирии делайте все, что захотите. В этом есть своя логика: судя по развивающимся событиям, турецкой армии для решения своей главной задачи – «зачистки» Идлиба от асадовцев и установления там стабильной и, главное, мирной «буферной зоны», этого времени хватит с избытком.

«Большая война» в данном времени и месте Турции или России просто не нужна, в этом отсутствует всякий смысл, Эрдоган, конечно, хотел бы Асада сместить, но не настолько. С РФ все проще, Сирия – не Персидский залив, поэтому даже если обе страны «разнесут ее в прах», конфликт мирового значения, который бы мог поднять цены на нефть, чего страстно желает Путин, все равно не получится. Исходя из этого, есть высокая вероятность того, что Эрдоган в Москву все-таки приедет, встретят его как дорогого гостя, «договориться» с ним получится, так, как это, кстати, Турции надо, а дальше… «Ихтамнеты» как «работали» так и будут, вот только крен их деятельности, похоже сместится в Ливию.

Понимает ли это Эрдоган? Безусловно. В своих заявлениях о противостоянии между РФ и Турцией в Ливии он неоднократно подчеркивал, что Россия управляет конфликтом «на самом высоком уровне». Более того, он неоднократно заявлял, что Турция будет оказывать поддержку международнопризнанному правительству премьер-министра Фаиза Сарраджа в Ливии, это как бы «месседж» Кремлю – не лезьте. Но когда в Москве такое понимали, тем более, что турецкая армия «российское эго» все же сильно «прищемила»?

Исходя из этого, что-то подсказывает: происходящее в Идлибе на глобальный уровень вряд ли выйдет, именно там ситуация разрешится в пользу Турции, причем довольно скоро, но, по замыслу кремлевских сценаристов, этот сериал – многосерийный, а его продолжение мы, скорее всего, будем наблюдать в Ливии, и к сожалению, не только в ней, комплексы Путина заставят его попробовать отыграться, как он любит, «исподтишка». В том числе, к сожалению, и в Украине… Нам надо быть ко всему готовыми. А вот вывод из всей этой истории читается сам собой: для успешной борьбы с потерявшим чувство реальности Кремлем, кроме боеспособной армии, надо уметь создавать еще и коалицию из «сильных мира сего», причем такую, чтобы «рычаги воздействия» на нее не позволяли им ограничиваться «глубокой озабоченностью», это процесс победы сильно упрощает…

Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление»