10 самых странных минских квартир, которые продают за большие деньги 1 4.03.2020, 10:09

Такие объявления часто вызывают улыбку.

Во многом на цену квартиры влияет ее расположение. Чем ближе к центру, тем дороже предлагаются варианты. Но есть и другие преимущества, которые высоко оценивают владельцы и продавцы недвижимости. Но у покупателей такие объявления часто вызывают улыбку. Лучшие варианты — в подборке tut.by.

Посольства рядом

Продавцы квартиры по адресу: Коммунистическая, 42, конечно же, считают основным ее преимуществом центральное расположение. Но не только. В объявлении отдельно упоминается близость большого количества посольств — США, Украины, Венесуэлы, Казахстана, Республики Кыргызстан. Действительно, удобно: идешь с работы и по пути можешь заглянуть в посольство.

За такое расположение определенно стоит заплатить почти 2100 долларов за «квадрат». За всю квартиру — 138 тысяч долларов.

Министерства в шаговой доступности

Не менее важно для жизни иметь в шаговой доступности различные министерства.

Так, купив квартиру на Карла Маркса, вы получите рядом Министерство сельского хозяйства, Минский областной суд, Главпочтамт, Экономический суд, МВД. Это преимущество наряду с другими оценивается продавцами по цене 2400 долларов за квадрат. За квартиру — 199 тысяч долларов.

Вид на церковь

Продавец «трешки» возле метро «Спортивная» несколько раз упоминает близость церкви Ефросиньи Полоцкой в объявлении и подкрепляет свой восторг фотографиями храма.

Стоит ли такое соседство почти 2000 долларов за «квадрат» или 140 тысяч долларов за квартиру, решать покупателю. Заметим, что близость церквей часто отмечают в объявлениях по продаже недвижимости.

Соседство с «потомками военных»

Ценители истории часто ищут квартиры среди сталинок. Возле станции метро «Парк Челюскинцев», по цене 2400 долларов за «квадрат» и 160 тысяч долларов за квартиру, предлагают «самую красивую сталинку в городе».

В объявлении говорится, что когда-то этот дом считался генеральским, и сейчас «вашими соседями будут потомки военных либо истинные ценители памятников архитектуры». В такие предложения обычно влюбляются с первого взгляда, подчеркивают продавцы.

Камерная атмосфера

Еще одно объявление для любителей сталинок. Продавец квартиры в Броневом переулке (район Захарова) убежден, что покупатели оценят «камерную атмосферу дома». Также потенциальным покупателям должно понравиться, что в доме «мало соседей», «никто не шумит» и «все люди интеллигентные».

А недостаток расположения на первом этаже всегда можно превратить в плюс: «Ваши гости и арендаторы не будут таскать чемоданы на верхние этажи по ступенькам». За жилье просят 93,5 тысячи долларов.

Хорошая энергетика

Вообще особая аура на рынке недвижимости ценится очень высоко. Не зря такие квартиры предлагают как «эксклюзив для элиты». «Трешку» недалеко от Красного костела отмечают как «квартиру с хорошей энергетикой, в которой хочется жить».

С этого дома «начинается отсчет всех дорог», поэтому покупатель должен быть готов заплатить 2100 долларов за «квадрат» и 190 тысяч долларов за всю квартиру. Упускать такие квартиры нельзя, ведь это «шанс создать родовое гнездо для большой счастливой семьи».

Много воздуха и любви

Такой бонус прилагается к квартире по улице Ленина, 6, по цене более 2100 долларов за «квадрат» и 160 тысяч долларов за всю квартиру. Помимо центрального расположения дом отличает «здоровая аура, которая сохраняется более 40 лет».

В сталинке очень светло, возможно, это будет еще одним доводом в пользу покупки. «Утром в спальню приходит солнце и хорошее настроение, в полдень они переходят на южную сторону, чтобы согреть кухню и комнату с балконом, откуда открывается радующий взгляд обзор», — говорится в объявлении.

Экономия на электричестве

Светлые квартиры всегда в цене. И оказывается, для покупателей это возможность сэкономить на электричестве. С таким посылом обратились к покупателям продавцы 3-комнатной квартиры в Золотой Горке. Кроме того, жильцам здесь не грозит плановое отключение горячей воды, потому что дом подключен к своей скважине.

Все эти преимущества обойдутся недешево: хозяева просят более 1800 долларов за «квадрат». За всю квартиру — 149 тысяч долларов. Возможно, проще купить бойлер и оплатить лишнюю лампочку в квартире.

Кровать с балдахином и двери «от Версаче»

Плавно переходим к «начинке» квартир, за которые просят очень большие деньги. Нам особенно приглянулась сталинка недалеко от Главпочтамта. Почти 3 тысячи долларов за квадрат и 164,9 тысячи долларов за квартиру хотят за «металлическую входную дверь в белой отделке «от Версаче», окна ПВХ тонированные, широкую лепнину по всей квартире, двуспальную кровать с балдахином и ванную, которая «вообще произведение искусства».

В целом квартира «очень позитивная и нарядная», считают ее продавцы. Осталось найти ценителей такого нарядного стиля.

Паркетный пол

Не знаете, как продать дороже квартиру 90-х годов? Сделайте 10+ фотографий паркетного пола, как владельцы «трешки» на Чорного.

Интересно, если паркет — настолько большая ценность для владельцев, откажут ли они в продаже поклонникам ламината? Цена — 121,5 тысячи долларов.