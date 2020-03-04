В Польше выявлен первый случай заболевания коронавирусом 4.03.2020, 10:32

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Фото: Agencja Gazeta

(обновлено) Пациент находится в Зелeной Гуре.

Сегодня ночью были получены положительные результаты первого пациента, который подтвердил заболеваемость коронавирусом в Польше, сообщает tvn24.pl.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в среду, 4 марта.

«Заболевший пациент находится в Любушском воеводстве, лежит в больнице в Зелeной Гуре, чувствует себя хорошо», - заявил министр.

Конференция с участием министра здравоохранения состоялась сегодня в 8 часов утра.

Лукаш Шумовский сообщил, что пациент родом из Люблинского воеводства, и что недавно он вернулся из Германии.

Глава Минздрава Польши добавил, что, как и положено, все лица, с которыми он контактировал, отправлены на карантин. Лукаш Шумовский также призвал всех граждан к спокойствию и соблюдению рекомендаций Министерства здравоохранения.