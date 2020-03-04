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«Белорусская одежда и даром не нужна!»

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  • 4.03.2020, 10:41
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«Белорусская одежда и даром не нужна!»

Что говорят белорусы об идее «Беллегпрома» закрыть секонд-хенды.

Количество секонд-хендов в Беларуси стремительно растет. За прошлый год таких магазинов стало больше на 219. «Беллегпром» снова просит власти разобраться с секонд-хендами. Если прошлым летом он предлагал ужесточить условия торговли б/у одеждой, то на этот раз концерн хочет, чтобы в областных и крупных городах «секонды» и вовсе закрыли. Портал tut.by прошелся по магазинам одежды из вторых рук, посмотрел, что там сейчас продают, а также спросил у покупателей, будут ли они «купляць беларускае», если «секонды» закроют.

Количество секонд-хендов в Беларуси за 2019 год выросло почти на 28%

В 2019 году темп роста импорта одежды и других вещей, бывших в употреблении, в сравнении с 2018-м вырос на 17,7%. По данным Белстата, такого товара было импортировано на 87,3 миллиона долларов. По итогам прошлого года в Торговом реестре числилось 1879 торговых объектов, которые торгуют неновыми вещами. С 2018 года их стало больше на 342. Если говорить конкретно про секонд-хенды, то их количество с 2018 года выросло почти на 28%, или на 219 объектов — до 1002.

Концерн «Беллегпром» в очередной раз высказался за то, чтобы рынок секонд-хенда в Беларуси отрегулировали. Летом прошлого года председатель концерна Татьяна Лугина заявила, что в магазинах с бэушной одеждой на самом деле 70% новых вещей.

— Почему новая одежда из Европы не должна облагаться налогами? — задавалась она вопросом.

Татьяна Лугина добавила, что отечественные производители не боятся конкуренции в части секонд-хендов и «магазинов-тюбетеек» (магазины с дешевым товаром из Средней Азии), однако она должна быть честной.

Позже председатель «Беллегпрома» сказала, что концерн не будет бороться с секонд-хендами и азиатскими магазинами. Однако на днях Татьяна Лугина озвучила идею, что магазины секонд-хенда нужно убрать из областных и крупных городов, с центральных улиц.

— Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежду, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — пояснила Татьяна Лугина.

В секонд-хендах одеваются многие белорусы. И если в Минске у людей еще есть хоть какая-то альтернатива (заработки у некоторых выше, в магазинах чаще можно найти приличные скидки, в целом выбор больше), то за пределами столицы секонд-хенд порой единственная возможность одеться. Мы прошлись по минским «секондам», приценились, посмотрели, что покупают люди.

«О закрытии секонд-хендов стоит думать тогда, когда наша одежда подешевеет»

Во вторник к 10.00 у магазина секонд-хенда собираются люди. Не толпа, конечно, но человек 10 к открытию пришли: сегодня новое поступление товара.

— Если бы вы на полную смену пришли, тогда бы увидели толпу, — с улыбкой говорят продавцы.

Покупатели в секонд-хенде совершенно разные: и молодые мамы с детишками, и студенты, и люди средних лет. Ассортимент товара достаточно большой: от пальто и курток до маек, халатов и купальников. Качество товара приличное. Цены чуть выше, чем, скажем, в литовских секонд-хендах, но совершенно не кусаются. К примеру, джинсы без видимых следов носки можно купить за 15−25 рублей, рубашку или тунику — за 7−15 рублей, кружевную жилетку — всего за 7. Детские вещи совсем дешевые. Есть пижамы за 5 рублей, майки за 3, платьица за 4−8 рублей. Цены все без скидок.

Люди уже смотрят одежду полегче, на весну и лето. Спросили, что они думают по поводу закрытия секонд-хендов в больших городах.

— Мы студентки. Денег немного, поэтому одеваемся здесь, — рассказывают две подружки, почему они ходят в секонд-хенд. — Вещи белорусского производства мы не покупаем вообще, потому что они некрасивые и дорогие. Нам бы очень не хотелось, чтобы «секонды» закрыли.

Еще двое покупателей тоже не согласны с мнением «Беллегпрома».

— Секонд-хенды закрывать не стоит, — считает семейная пара средних лет. — Попробуйте купить что-нибудь льняное белорусского производства… Цены же страшные. Стоило бы меньше, мы бы покупали свое. А о закрытии секонд-хендов стоит думать тогда, когда наша одежда подешевеет.

В некоторых районах Минска в одном месте располагаются сразу несколько секонд-хендов. К примеру, в Малиновке на улице Есенина на расстоянии двухсот метров друг от друга разместились сразу три таких магазина — в доме № 27, № 30 и № 38. Такое встречается и в Серебрянке, и возле Комаровского рынка, и в районе станции метро «Петровщина». Продавцы магазинов говорят, что такое расположение никак не влияет на поток клиентов.

— То, что рядом еще один секонд-хенд, нам совсем не мешает. У нас разные способы работы. У них оцененный товар, своя система скидок. Но он в любом случае выходит дороже, чем наш. Мы продаем на вес, — рассказывают в секонд-хенде на проспекте Газеты «Правда». — Владельцу нашей сети магазинов принадлежит и еще одна крупная сеть. И они тоже разные по способу работы. Бывает даже, что в одном здании размещаются сразу два наших секонда — покупатели есть и там, и там. У покупателя должен быть выбор: если хочет покупать на вес — это к нам, а хотят оцененные вещи — это к соседям.

Продавцы отмечают, что поток покупателей в их магазинах меняется из-за других обстоятельств.

— К примеру, август и сентябрь — это мертвые месяцы, потому что все детей в школу собирают, покупают принадлежности, форму. Но в другие месяцы многие приходят именно за детской одеждой. «Секонды» в этом плане очень спасают людей, — продолжает продавец.

«То, что выпускает наша промышленность, совсем никому не надо, одежда дорогая и страшная»

Мы изучили ассортимент в секонд-хендах. Качество вещей, если сравнивать с тем, что было даже 5 лет назад, значительно улучшилось — заношенных, в катышках, растянутых вещей нет. Но и новых — с этикетками — мы не нашли.

— Новых вещей в секонд-хендах немного. Уж точно не 70%, как когда-то писали СМИ, — говорит продавец. — Если мы получаем, к примеру, 25−30 килограммов товара, то в нем одна-две новые вещи. И это, скорее всего, залежи из европейских магазинов. Чаще всего у таких вещей есть дефекты: где-то какое-то пятнышко, затяжка. Мы не привозим сток под видом бэушной одежды. Может, какие-то мелкие предприниматели так и делают, но в сетях стока нет, у нас только «секонд».

Из всего товара, который завозят в их магазин, по словам продавцов, продается 50%, может, чуть больше. Раз на раз не приходится.

— Я люблю ходить в секонд-хенды, особенно в этот, потому что он возле дома, — рассказывает постоянная покупательница магазина. — Здесь уютно и девочки хорошие работают. А цены посмотрите, какие приятные.

Покупатели тоже заметили, что качество вещей в секонд-хендах улучшилось, стало больше брендовых вещей. Новые, по словам покупателей, встречаются, но чаще всего это то, что давно уже вышло из моды — не то что вчерашний, а позавчерашний день.

— Не нужно закрывать секонд-хенды, лично я очень против, — продолжает собеседница. — Пусть лучше «Беллегпром» закроют. Потому что то, что выпускает наша промышленность, совсем никому не надо. Одежда дорогая и страшная. Безобразие сплошное!

Еще одна постоянная покупательница секонд-хендов рассказала, что приходит сюда именно за вещами известных брендов.

— Я очень часто летаю в Италию — 3−4 раза в год. Вижу, что в наших «секондах» бывает очень много брендовых вещей, которые там стоят дорого. Если там, скажем, цена 50 евро, то здесь — 5 евро, — рассказывает девушка. — Я очень плохо отношусь к белорусской одежде, она старит людей. Мы отстали в моде от Европы на несколько десятков лет. Мне кажется, что когда человек надевает нашу одежду, то к его возрасту сразу прибавляется еще 20 лет.

Покупательница сказала, что ее совершенно не смущает, что это не новые вещи, ведь они проходят обработку.

— Если кто-то один раз надел вещь или даже не надел, просто снял этикетку, не стал носить, а сдал, то в этом нет ничего страшного. Не обязательно покупать новое, — сказала девушка.

«Во всем мире приветствуется секонд-хенд, потому что это экологично, и только в Беларуси «секонд» — зло»

Некоторые люди покупают вещи в секонд-хенде не только потому, что это дешевле, там можно найти оригинальные платья, кофты и прочее, брендовую одежду, но и из экологических соображений.

— Во всем мире приветствуется секонд-хенд, потому что это экологично. И только в Беларуси «секонд» — зло, только здесь такие магазины хотят закрыть, — делится мнением минчанка Ольга, которая регулярно покупает одежду из вторых рук. — Ведь повторное использование одежды — это хорошо. Мы производим огромное количество вещей, некоторые надеваем несколько раз, а потом выбрасываем. И это просто катастрофа для экологии. Так почему нужно запретить людям покупать бэушные вещи, чтобы кто-то набил карман? Может, уже пора подумать о чем-то кроме денег?

Предложение закрыть секонд-хенды в больших городах возмутило и студентку медуниверситета Екатерину.

— У наших производителей очень странная политика: вместо того чтобы стремиться делать товар качественнее и дешевле, работать над дизайном и таким образом привлекать к нему внимание покупателей, они и дальше производят то, что никто не покупает, но при этом пытаются перекрыть людям доступ к альтернативам, — рассуждает девушка. — Увидели, что народ поехал за одеждой в Европу, ага, нужно срочно урезать лимиты на ввоз — и по стоимости, и по весу. Посмотрели, что из Китая заказывают, — ограничили сумму, при которой за покупку не нужно платить пошлину. Заметили, что люди в секонд-хендах стали одеваться — предлагают закрыть. То есть нас пытаются всеми способами заставить покупать то, что дорого и некрасиво, вместо того чтобы сделать дешевле и красивее. Не можете придумать сами, подсмотрите, как шьют в Европе, какие ткани производят и используют, принты делают.

Студентка отмечает, что почти вся наша одежда не рассчитана на молодых людей, говорит, что она впору только бабушкам.

— Даже если власти закроют все «секонды», все магазины с дешевыми импортными товарами, всех ипэшников, которые торгуют на рынках, люди все равно не пойдут за одеждой «Беллегпрома». Будут шить под заказ, будут возить контрабандой, как это было в конце 80-х — начале 90-х. Народ все равно что-то придумает. Потому что на красивые и качественные белорусские вещи у большинства просто нет денег. А то, что доступно, и даром не нужно.


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