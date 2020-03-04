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Кто в странах ЕС больше всего чувствует себя европейцами?

  • 4.03.2020, 11:08
Кто в странах ЕС больше всего чувствует себя европейцами?

В целом свою причастность к «Европейскому дому» чувствуют 70% жителей Евросоюза.

91% жителей Люксембурга считают себя гражданами Евросоюза, а не только Люксембурга – и это самый высокий показатель среди стран ЕС, согласно опросу Евробарометра. На втором месте по уровню «европейскости» оказалась Испания (86% испанцев чувствуют себя гражданами ЕС), замыкает тройку Германия (83%), пишет «Европульс».

В целом свою причастность к «Европейскому дому» чувствуют 70% жителей Евросоюза. Во всех странах больше половины жителей считают себя гражданами ЕС, а не только своего национального государства. Самый низкий уровень оказался в Греции, и даже там чувствуют себя европейцами, а не только греками, 51% жителей. Следом идут Италия (55%) и Болгария (56%).

Даже 53% граждан Великобритании ответили, что чувствуют себя европейцами (опрос проводился в 28 странах ЕС осенью 2019 года – до того, как Великобритания вышла из состава ЕС).

43% жителей Евросоюза доверяют общеевропейским институтам власти. В 2018 году этот показатель был чуть ниже.


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