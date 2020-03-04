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В Индии поймали редкую рыбу весом 900 килограмм

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  • 4.03.2020, 11:10
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В Индии поймали редкую рыбу весом 900 килограмм

Огромный улов продали на месте за $273.

У Индии рыбаки поймали огромного ската весом почти тонну. Об этом сообщает издание Orissa Post, пишет korrespondent.net.

Улов вытащили у берегов индийского штата Западная Бенгалия. Гигантского ската с трудом достали из воды. Его вес оказался 900 килограммов.

Рыбаки отмечают, что встретить подобную рыбу в этом регионе редкость. Вероятно она сбилась с пути и застряла на мелководье. Вернуться в открытый океан скаут могли помешать большие волны.

Вернувшись на берег, рыбаки показали свой улов и он сразу собрал множество зрителей. Рыбу продали торговцу за 20 тысяч рупий (примерно 273 доллара США по текущему курсу).

Покупатель планировал отвезти находку в Калькутту. Там он сможет ее продать вчетверо больше. Торговец отмечает, что ската могут купить не только для еды, но и для изготовления лечебных средств.


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