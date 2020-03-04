Видеофакт: Беспилотник Турции уничтожил новый российский комплекс «Панцирь-С1» 4.03.2020, 11:19

2,829

иллюстрационное фото

Комплекс был уничтожен в районе города Саракиб.

Как сообщает "Европейская правда", видео авиаудара размещено в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в Сирии.

Россия поставляет комплекс "Панцирь-С1" войскам сирийского диктатора Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

Сообщается, что комплекс был уничтожен в районе города Саракиб. По данным издания, во время атаки с воздуха радар комплекса был активным и система была направлена против турецкого беспилотника.

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северного города Алеппо, так и удерживаемого повстанцами города Идлиб на западе.

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий на Донбассе.