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Видеофакт: Беспилотник Турции уничтожил новый российский комплекс «Панцирь-С1»

  • 4.03.2020, 11:19
  • 2,829
Видеофакт: Беспилотник Турции уничтожил новый российский комплекс «Панцирь-С1»
иллюстрационное фото

Комплекс был уничтожен в районе города Саракиб.

Как сообщает "Европейская правда", видео авиаудара размещено в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в Сирии.

Россия поставляет комплекс "Панцирь-С1" войскам сирийского диктатора Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха.

Сообщается, что комплекс был уничтожен в районе города Саракиб. По данным издания, во время атаки с воздуха радар комплекса был активным и система была направлена против турецкого беспилотника.

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северного города Алеппо, так и удерживаемого повстанцами города Идлиб на западе.

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий на Донбассе.


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