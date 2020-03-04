В Беларуси сократилось пособие на погребение 10 4.03.2020, 11:28

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Сколько выплатят родным покойного?

В Беларуси с 1 марта сократилось пособие на погребение — до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было в феврале. Новый размер выплат будет действовать до конца этого месяца, пишет tut.by.

Размер пособия на погребение привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти). Так, в январе этого года средняя зарплата упала на 120,6 рубля — до 1118,1 рубля. Соответственно, на такую сумму упал и размер пособия на погребение в марте.

В феврале пособие на погребение составляло 1 238,7 рубля, а в январе — 1 113,1 рубля.

На выплату пособий на погребение расходуется около 3% от всех расходов ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий. К примеру, в 2017 году этот показатель составил 3,3%. Так, на выплату всех видов госпособий было направлено примерно 2,6 миллиарда рублей. То есть на пособия на погребение было выделено около 86 миллионов рублей.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. «А в случае длительного розыска умершего — не позднее шести месяцев со дня захоронения», — уточняют в ФСЗН.

Размер каких еще выплат зависит от средней зарплаты

К средней зарплате привязаны также такие выплаты, как пособия на детей до 3 лет, размер которого сейчас пересматривают дважды в год — 1 февраля и 1 августа.

Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.