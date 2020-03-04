Почему умные белорусы такие бедные 13 Анастасия Гурина, «Ежедневник»

4.03.2020, 11:42

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Фото: charter97.org

Государство не находит применения своим одаренным гражданам.

Выдающийся человеческий капитал, которым обладает Беларусь, в теории должен был обогатить страну, подстегнув производительность труда. Но теория у нас почему-то не сработала.

По мнению ООН, Беларусь имеет очень высокий индекс человеческого развития, а значит у нас все хорошо с образованностью, здоровьем и уровнем жизни граждан. В рейтинге из 187 стран мира Беларусь занимает 50 место. А как посчитал Исследовательский центр ИПМ, если бы Минск был отдельной страной, он входил бы в первую 30-ку и занимал бы место рядом с Италией, Испанией и Чехией.

Главным коньком Беларуси является образованность. Как показывает статистика, грамотность нашего населения достигает 100%, все дети охвачены средним образованием, а численность учащихся в вузах на 100 тыс. населения в Беларуси самая высокая среди стран СНГ.

Все это должно не просто быть поводом для гордости, но превращаться во вполне осязаемые блага. Всемирный банк понимает «человеческий капитал» как вклад образования и здравоохранения в производительность труда. Страны, которые недовложили в эти компоненты, должны терять пропорциональную долю производительности. А те, кто накопил хороший человеческий капитал, выдают высокую эффективность.

По оценкам ВБ, только 16% роста в странах с переходной экономикой обусловлены физическим капиталом (оборудование, здания и производственная инфраструктура), 20% — природным капиталом, в то время как остальные 64% связаны с человеческим капиталом.

Но с Беларусью эта формула почему-то не работает, и ее человеческий капитал не конвертируется в экономическое благосостояние. По расчетам Министерства экономики, наша страна в 6 раз отстает от стран Евросоюза по производительности труда.

Беларусь не находит применения своим умным гражданам

Часто образование, полученное белорусами, остается невостребованным рынком труда. Официальная статистика показывает, что 122,3 тыс. белорусов с высшим образованием трудятся простыми рабочими. Среди служащих 65% имеют высшее образование. А ведь этим категориям работников вполне хватило бы профессионально-технического либо средне-специального. Это все равно что раскалывать орехи микросхемой.

Одно из возможных объяснений парадокса лежит в примитивной структуре белорусской экономики. По данным Минэкономики, основную долю добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности у нас генерируют низкотехнологичные производства, на высокотехнологичные приходится только 5,5%. В экспорте высокотехнологичная продукция занимает лишь 3%.

Наукоемкие и высокотехнологичные отрасли почти не предъявляют спрос на рынке труда. Экономике по-прежнему требуются простые исполнители низкой и средней квалификации. Так, в базе вакансий Министерства труда 65% составляют рабочие специальности. Казалось бы, дать хлеб умным белорусам должна быстро растущая ИТ-отрасль. Однако, согласно Белстату, в секторе «информация и связь» работают лишь 2,4% занятых в экономике.

В стране наблюдается тенденция сокращения научных и исследовательских кадров. Их численность с 2011 по 17 годы уменьшилась с 31,2 тыс. до 26,5 тыс. человек.

Если бюджет затянет пояса?

Печально, что Беларусь вкладывает в медицину и образование, но не получает от этого должного экономического эффекта. Не используя свой человеческий капитал в полной мере, страна может его попросту растерять, предупреждают эксперты.

«И Беларусь в целом, и все регионы, кроме Минской области, имеют более низкий валовой национальный доход на душу населения, чем тот, который соответствует их уровню человеческого развития. Опасность такой ситуации в том, что у страны может не хватить ресурсов удерживать достигнутый уровень человеческого развития», - говорится в работе «Конкурентоспособность регионов Беларуси» Исследовательского центра ИПМ.

Анастасия Гурина, «Ежедневник»