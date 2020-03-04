Сирия сегодня — Россия завтра? 4.03.2020, 11:53

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У Путина много общего с Асадом.

Став на защиту тирана от мирного населения Сирии, которое не хочет терпеть голод и нищету, пытки и казни, Владимир Владимирович защищает себя. На сирийских землях путинский режим отрабатывает методы террора на гражданах другой страны, чтобы потом применять их к россиянам, которые находятся в шаге от восстания. Об этом пишет помощник главного редактора Newssky, обозреватель Тамара Петренко.

Если провести параллели, ситуация в России во многом напоминает то, что происходит в Сирии. Как и Путин, Асад пришел к власти в 2000 году, как и Владимир Владимирович, не совсем легитимным путем. Асад получил пост после смерти отца Хафеза Асада, Путин — после взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в результате которых погибли 307 человек, ельцинского «Я ухожу. Я сделал все, что мог», путинского «мочить в сортире» и президентских выборов.

С приходом к власти Асад начал реформы, но позднее выяснилось, что от них выиграла только элита, а простые сирийцы стали еще беднее. Дамаск не терпит инакомыслия, и уже в 2001 году начались аресты оппозиции, пытки и казни. По данным Amnesty International, с 2011 года нарушения, совершаемые правительством Сирии в отношении задержанных, резко увеличились как по масштабу, так и по тяжести. В частности, в январе 2014 года бывший тюремный фотограф обнародовал фотографии около 11 тыс. трупов, которые, предположительно, были казнены в 2011–2013 годах в сирийском военном госпитале, а ведь это — капля в море.

РФ движется по похожему сценарию. В то время, как сырьевая экономика страны переживает стагнацию, первая пятерка российского списка Forbes в 2019 году, так называемые «друзья Путина», прибавила к своим состояниям на 27 млрд долл больше, чем в предыдущем. Согласно опросу «Левада-Центр» в июне — июле 2019 года оказалось, что для того, чтобы жить нормально, достаточно всего 38,1 тыс. руб. (чуть более 500 долл.) на одного человека, но и это еще полбеды, ведь оценки собственного дохода россиян оказались в 2,3 раза ниже их «нормального» уровня. Неудивительно, что в ходе опроса эмиграционных настроений оказалось, что больше половины россиян в возрасте 18–24 лет хотели бы навсегда уехать из РФ. И за десять лет этот показатель увеличился почти вдвое.

Режим в Сирии давно стал управляемым, и не является самостоятельным субъектом войны. Асад, пустившись во все тяжкие, стал марионеткой питерского чекиста, от него отвернулся цивилизованный мир и ему ничего не остается, как ездить в Москву, чтобы «благодарить Путина за вклад России в борьбу с терроризмом», «поставить свечки за мир» и рассказать, как «Россия доказала, что является великой державой».

Владимир Путин и Башар Асад в соборе Святой Девы Марии в Дамаске pic.twitter.com/pob7uUXj2z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 8, 2020

Все в мире это понимают, соседняя Турция открыто говорит об участии РФ в сирийском конфликте. После убийства 33 турецких военных в провинции Идлиб Эрдоган начал активное наступление на банды Путина, и не только в самой Сирии, начата зачистка агентов влияния и на территории Турции. В частности, стало известно о допросах кремлевских пропагандистов — сотрудников Sputnik Турция, которые активно подливали масло фейков в огонь информационной войны.

В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, накануне на квартиры главного редактора Sputnik Турция и еще трех сотрудников было совершено нападение https://t.co/5eHdGSqIUq — DW на русском (@dw_russian) March 1, 2020

Дамаск искажает факты, как и его патрон, Путин, и называет инакомыслящих террористами. Но в отношении поведения Дамаска и, в частности, Москвы в Сирии глава МИД Германии Хайко Маас заявил: «…атаки против террористов и борьба с международной преступностью не снимают ответственности с государства за военные преступления и нарушение норм международного гуманитарного права. Аргументы Путина о том, что на северо-западе Сирии РФ борется с террористическими группами, не были убедительны, так как борьба с терроризмом не освобождает никого от долга следовать нормам гуманитарного права, а виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответственности». Но на критику в Совете Безопасности ООН РФ прибегла к стандартному методу — заблокировала инициативы, более того, в стиле Адольфа Гитлера — наложила вето на отправку гуманитарной помощи гражданскому населению.

Анкара сообщила, что турецкие пограничники пропустили на территорию ЕС более 75 тысяч мигрантов. Греция и Болгария пока не подтверждают эту информацию https://t.co/Bii6PYkfuA — DW на русском (@dw_russian) March 1, 2020

Россияне наблюдают за тем, что происходит в Сирии, издалека, но должны понимать, что их ждет судьба сирийцев. Режимы Асада и Путина во многом похожи, и Сирия сегодня — это Россия завтра. А Россия сегодня — это кровавые теракты, которые продюсирует ФСБ, жестокие разгоны митингов, аресты, пытки и сфабрикованные дела против несогласных. Это заказные убийства оппозиционеров, беспрецедентная коррупция и нищета. Это нарушение прав человека и гражданина и открытые или гибридные колониальные войны по всему периметру западных границ.