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Заико о назначении куратора по нефти: Боюсь, как бы вся отрасль не дала дуба

  • 4.03.2020, 12:00
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Заико о назначении куратора по нефти: Боюсь, как бы вся отрасль не дала дуба
Леонид Заико

Почему бы не пригласить на эту должность известного нефтепереработчика.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by отметил, что не может объяснить, почему курировать нефтехимический комплекс поставили выходца из сферы лесного хозяйства.

«Беларусь – смешная страна. Вместо того чтобы пригласить Ходорковского, или Абрамовича, или кого-то из известных западных нефтепереработчиков, назначают вице-премьером бывшего лесника. Боюсь, как бы после этого вся отрасль не дала дуба», – сказал Заико.

Экономист отметил, что подобного нет даже в России – там в руководство нефтегазовой отрасли направляют людей из КГБ.

«Может быть, Назаров полковник КГБ? И его как тайного агента посоветовал Лукашенко глава Администрации президента, генерал Комитета госбезопасности Игорь Сергеенко?», – в шутку задался вопросом экономист.

Но затем он подытожил:

«Смысл этого назначения не доступен для понимания. Трудно сказать, что тут сработало».

На совещании с участием нового вице-премьера Юрия Назарова руководитель страны напомнил о задаче диверсификации поставок нефти. В связи с чем отметил, что рассчитывает получить от США «совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики».

Заико отнесся к этому заявлению скептически:

«Что-то случилось на вершине власти. Потому что происходят вещи удивительные и ненужные».


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