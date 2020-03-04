Apple выбрала лучшие фотографии, снятые на айфон в ночном режиме 2 4.03.2020, 12:08

Снимки победителей появятся в специальной галерее и даже на билбордах.

Apple объявила лучшие фотографии, снятые на iPhone в ночном режиме. Об этом пишет «Афиша Daily».

Снимки победителей появятся в специальной галерее на сайте компании, странице Apple в инстаграме и билбордах в разных странах.

Ранее стало известно, что компания выплатит до 500 млн долларов владельцам айфонов, подавшим на компанию в суд из за искусственного замедления устройств. В сентябре Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы ― iOS 13.