закрыть
4 марта 2020, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

И бесплатная каша на воде

1
  • Илья Вайцман
  • 4.03.2020, 12:14
  • 1,160
И бесплатная каша на воде
Илья Вайцман

Всемирное посмешище получается.

Перун, Велес, Мокошь, Сварог, варяжский Один со всем пантеоном (и, непременно, с белкой Рататоск), как боги Рюрика, Трувора и Синеуса...

Какую именно веру в Бога "заповедали предки", в какого именно? И каким образом реализована "преемственность" в этом вопросе? Путем массовых убийств верующих "в старых богов" в Киеве, Великом Новгороде и в несчетном множестве других аналогичных эпизодов? Может быть, имелась в виду "зачистка" Казани или бойня, учиненная Ермаком в Сибири? А может быть, речь идет о многовековой охоте на старообрядцев, о сожжениях и самосожжениях "неправильноверующих"? Какие именно "идеалы" следует из этого всего воспринять? Нет, мне просто интересно — в какого именно Бога велено будет верить…? И почему именно в этого? А что будет с теми, кто верит не в ту сторону?

И вот еще, про "преемственность в развитии российского государства" хорошо завернули: преемственность от кого к кому? От увлеченно резавших друг друга князюшек (даже детализировать лениво, ибо мясорубка та еще была) - к монголам? От монголов снова к князьям, потом к царям - которые имели тенденцию помирать то разложившись заживо и разложив страну в гниль, как Иван IV, то в каменном мешке после дворцовых переворотов, как Иван VI или как Петр III, от "геморрагических колик"™ табакеркой, или шарфика в процессе передачи власти, как Павел I, а то и подорванными благодарным народом посередь столицы, как Александр II Освободитель... Какой конкретно способ "передачи власти" имеется в виду в качестве "традиционного"?

О! Я понял!!! Видимо, имеется в виду "преемственность" от Романовых к Ленину и Ко, осуществленная путем расстрела бандой большевиков всей царской семьи. И десятикратно большие, чем от всей Первой Мировой жертвы в ходе Гражданской войны. "Неразрывное единство", чо.

И ведь я только начал интересоваться конкретикой…

Короче, дело идет к тому, что Конституцию превратят в такой позорный балаган, что и Фоменко побрезговал бы подобное в руки взять. Всемирное посмешище получится, над которым будут ржать конски от Мыса Доброй Надежды до Шпицбергена. И все ради того, чтобы за этим бредом спрятать захват власти путиным и его подельниками.

P.S. И бесплатная каша на воде…

Илья Вайцман, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич