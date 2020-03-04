И бесплатная каша на воде 1 Илья Вайцман

4.03.2020, 12:14

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Илья Вайцман

Всемирное посмешище получается.

Перун, Велес, Мокошь, Сварог, варяжский Один со всем пантеоном (и, непременно, с белкой Рататоск), как боги Рюрика, Трувора и Синеуса...

Какую именно веру в Бога "заповедали предки", в какого именно? И каким образом реализована "преемственность" в этом вопросе? Путем массовых убийств верующих "в старых богов" в Киеве, Великом Новгороде и в несчетном множестве других аналогичных эпизодов? Может быть, имелась в виду "зачистка" Казани или бойня, учиненная Ермаком в Сибири? А может быть, речь идет о многовековой охоте на старообрядцев, о сожжениях и самосожжениях "неправильноверующих"? Какие именно "идеалы" следует из этого всего воспринять? Нет, мне просто интересно — в какого именно Бога велено будет верить…? И почему именно в этого? А что будет с теми, кто верит не в ту сторону?

И вот еще, про "преемственность в развитии российского государства" хорошо завернули: преемственность от кого к кому? От увлеченно резавших друг друга князюшек (даже детализировать лениво, ибо мясорубка та еще была) - к монголам? От монголов снова к князьям, потом к царям - которые имели тенденцию помирать то разложившись заживо и разложив страну в гниль, как Иван IV, то в каменном мешке после дворцовых переворотов, как Иван VI или как Петр III, от "геморрагических колик"™ табакеркой, или шарфика в процессе передачи власти, как Павел I, а то и подорванными благодарным народом посередь столицы, как Александр II Освободитель... Какой конкретно способ "передачи власти" имеется в виду в качестве "традиционного"?

О! Я понял!!! Видимо, имеется в виду "преемственность" от Романовых к Ленину и Ко, осуществленная путем расстрела бандой большевиков всей царской семьи. И десятикратно большие, чем от всей Первой Мировой жертвы в ходе Гражданской войны. "Неразрывное единство", чо.

И ведь я только начал интересоваться конкретикой…

Короче, дело идет к тому, что Конституцию превратят в такой позорный балаган, что и Фоменко побрезговал бы подобное в руки взять. Всемирное посмешище получится, над которым будут ржать конски от Мыса Доброй Надежды до Шпицбергена. И все ради того, чтобы за этим бредом спрятать захват власти путиным и его подельниками.

P.S. И бесплатная каша на воде…

Илья Вайцман, «Фейсбук»