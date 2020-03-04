закрыть
4 марта 2020, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Дизайнер из Мозыря: Уход Лукашенко станет лучшей новостью для белорусов

  • 4.03.2020, 12:26
Дизайнер из Мозыря: Уход Лукашенко станет лучшей новостью для белорусов
Полина Зыль

Добиться этого можно уже в нынешнем году.

Активистка «Европейская Беларусь» из Мозыря Полина Зыль рассказала пресс-службе гражданской кампании о том, как живут люди в городах Гомельской области, какие проблемы волнуют молодежь и как их решать:

- Какова ситуация в вашем регионе?

- Я одна из тех людей в Беларуси, которая начала свой путь не из столицы, а из одного из самых депрессивных регионов. Сначала Ельск, потом Мозырь. Сейчас работаю дизайнером. В Мозыре есть хоть какие-то производства, платная медицина. В маленьких городах ничего нет. Нет развлечений, альтернативы, нет мест, где могла бы проводить время молодежь. Нет магазинов, медицины, разрушена социальная структура.

Большая часть молодежи уходит в такие «развлечения», как алкоголь. На периферии нет кафе, нет бассейнов, ничего нет для молодежи. Если что-то есть в более крупных населенных пунктах, то молодежь из глубинки не может туда доехать ввиду отсутствия транспорта. Да, где-то есть кружки по рисованию, музыке, но этого недостаточно, потому, что отсутствуют квалифицированные кадры.

- Какие зарплаты в вашем регионе?

- Если брать какие-то колхозы, то зарплата начинается от 50 рублей. Если брать пенсии – 200 рублей, - это еще хорошо. Не нужно забывать, что те люди, которые зарабатывали больше при жизни, если они работали больше, умирают раньше. Пенсия, которую они могли бы получить, не распределяется на остальных.

С зарплатами беда в Гомельской области, люди часто уезжают. Гомельская область очень близко расположена к России и потому уезжают туда на заработки. Половина моих одноклассников там побывало или работает. Еще часть моих знакомых уехало в Польшу и даже в Украину. Даже в Украине в плане работы сейчас проще и лучше, чем у нас.

- Гомельская область больше всех пострадала от аварии в Чернобыле…

- Я сама из Чернобыльской зоны. Люди прекрасно знают, что в соседнем регионе, в Украине, в том же Овруче, у них такой же фон, как и у нас. Но у них, есть дополнительный отпуск для работников, называется «чернобыльский отпуск». Дни этого отпуска варьируются от того, где и как человек работает. Есть льготные путевки в санаторий, для детей - почти бесплатные. Они пытаются как-то оздоровить людей с зараженных территорий, особенно детей, а у нас такого и близко нет.

- А что с медициной?

- У нас отсутствует как таковая диагностика. Не так давно с меня требовали флюорографию, на что я сказала, что флюорография – это дополнительное облучение, потому хотелось бы проверить щитовидку, это важно. Оказалось, что у нас и близко нет эндокринолога. Да, как-то приезжал в Ельскую больницу врач-эндокринолог, побыл две недели. Но разве за две недели можно обследовать всех людей в районе?

Из-за Чернобыля у нас очень опасный район и в плане медицины, нас оставили на волю судьбы. Да, предлагают платные медицинские услуги, но разве с такими минимальными заработками можно себе это позволить?

- Что говорят люди?

- За всех сказать не могу, но среди моих знакомых есть ощущение, что они просто выживают, проживают жизнь зря. Люди понимают, что рыба гниет с головы. Есть понимание того, что проблема заключается не только в том, кто сидит на местах.

Если раньше, еще года четыре назад молчали, то сейчас уже в открытую говорят о том, что абсолютна вся власть в Беларуси продажная. Люди высказываются, некоторые пока тихо, но тем не менее количество недовольных постоянно растет.

- Как исправить ситуацию?

- Надо больше разговаривать с людьми, не стесняться, потому, что дальше уже некуда, нельзя так жить. Нужно проявлять солидарность, держаться всем вместе, в конце концов вместе пойти на площадь. Площадь – это реальных выход.

В этом году пройдут президентские выборы и у народа, один из рычагов давления на власть – Площадь. Нужно выходить во всех больших городах и в Минске. Надо собраться всем в одном месте и добиваться своего.

Диктатура недолговечна, она уничтожает экономику страны и падает. Люди уже почувствовали, что надо менять жизнь к лучшему. Это возможно, это получилось у наших соседей, это может получиться и у нас уже в этом году, если люди будут готовы бороться за перемены. Потому что если медлить – ситуация будет ухудшаться в геометрической прогрессии. Об уходе диктатора никто не пожалеет, это будет лучшая новость для каждого белоруса.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич