Дизайнер из Мозыря: Уход Лукашенко станет лучшей новостью для белорусов 4.03.2020, 12:26

Полина Зыль

Добиться этого можно уже в нынешнем году.

Активистка «Европейская Беларусь» из Мозыря Полина Зыль рассказала пресс-службе гражданской кампании о том, как живут люди в городах Гомельской области, какие проблемы волнуют молодежь и как их решать:

- Какова ситуация в вашем регионе?

- Я одна из тех людей в Беларуси, которая начала свой путь не из столицы, а из одного из самых депрессивных регионов. Сначала Ельск, потом Мозырь. Сейчас работаю дизайнером. В Мозыре есть хоть какие-то производства, платная медицина. В маленьких городах ничего нет. Нет развлечений, альтернативы, нет мест, где могла бы проводить время молодежь. Нет магазинов, медицины, разрушена социальная структура.

Большая часть молодежи уходит в такие «развлечения», как алкоголь. На периферии нет кафе, нет бассейнов, ничего нет для молодежи. Если что-то есть в более крупных населенных пунктах, то молодежь из глубинки не может туда доехать ввиду отсутствия транспорта. Да, где-то есть кружки по рисованию, музыке, но этого недостаточно, потому, что отсутствуют квалифицированные кадры.

- Какие зарплаты в вашем регионе?

- Если брать какие-то колхозы, то зарплата начинается от 50 рублей. Если брать пенсии – 200 рублей, - это еще хорошо. Не нужно забывать, что те люди, которые зарабатывали больше при жизни, если они работали больше, умирают раньше. Пенсия, которую они могли бы получить, не распределяется на остальных.

С зарплатами беда в Гомельской области, люди часто уезжают. Гомельская область очень близко расположена к России и потому уезжают туда на заработки. Половина моих одноклассников там побывало или работает. Еще часть моих знакомых уехало в Польшу и даже в Украину. Даже в Украине в плане работы сейчас проще и лучше, чем у нас.

- Гомельская область больше всех пострадала от аварии в Чернобыле…

- Я сама из Чернобыльской зоны. Люди прекрасно знают, что в соседнем регионе, в Украине, в том же Овруче, у них такой же фон, как и у нас. Но у них, есть дополнительный отпуск для работников, называется «чернобыльский отпуск». Дни этого отпуска варьируются от того, где и как человек работает. Есть льготные путевки в санаторий, для детей - почти бесплатные. Они пытаются как-то оздоровить людей с зараженных территорий, особенно детей, а у нас такого и близко нет.

- А что с медициной?

- У нас отсутствует как таковая диагностика. Не так давно с меня требовали флюорографию, на что я сказала, что флюорография – это дополнительное облучение, потому хотелось бы проверить щитовидку, это важно. Оказалось, что у нас и близко нет эндокринолога. Да, как-то приезжал в Ельскую больницу врач-эндокринолог, побыл две недели. Но разве за две недели можно обследовать всех людей в районе?

Из-за Чернобыля у нас очень опасный район и в плане медицины, нас оставили на волю судьбы. Да, предлагают платные медицинские услуги, но разве с такими минимальными заработками можно себе это позволить?

- Что говорят люди?

- За всех сказать не могу, но среди моих знакомых есть ощущение, что они просто выживают, проживают жизнь зря. Люди понимают, что рыба гниет с головы. Есть понимание того, что проблема заключается не только в том, кто сидит на местах.

Если раньше, еще года четыре назад молчали, то сейчас уже в открытую говорят о том, что абсолютна вся власть в Беларуси продажная. Люди высказываются, некоторые пока тихо, но тем не менее количество недовольных постоянно растет.

- Как исправить ситуацию?

- Надо больше разговаривать с людьми, не стесняться, потому, что дальше уже некуда, нельзя так жить. Нужно проявлять солидарность, держаться всем вместе, в конце концов вместе пойти на площадь. Площадь – это реальных выход.

В этом году пройдут президентские выборы и у народа, один из рычагов давления на власть – Площадь. Нужно выходить во всех больших городах и в Минске. Надо собраться всем в одном месте и добиваться своего.

Диктатура недолговечна, она уничтожает экономику страны и падает. Люди уже почувствовали, что надо менять жизнь к лучшему. Это возможно, это получилось у наших соседей, это может получиться и у нас уже в этом году, если люди будут готовы бороться за перемены. Потому что если медлить – ситуация будет ухудшаться в геометрической прогрессии. Об уходе диктатора никто не пожалеет, это будет лучшая новость для каждого белоруса.