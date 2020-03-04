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Несколько сотрудников Миноблсуда на карантине из-за коронавируса

  • 4.03.2020, 12:40
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Несколько сотрудников Миноблсуда на карантине из-за коронавируса
Фото: wikimapia.org

Сам суд продолжает работать.

4 марта в Минском областном суде пустынно. На информационном стенде нет ни одного назначенного дела на сегодня. Первый зампредседателя суда Валентин Вердыш поясняет, что ничего в этом необычного нет, по средам в суде всегда приемный день граждан. Однако, как удалось выяснить, один из технических сотрудников суда контактировал с пациентом, у которого был обнаружен коронавирус, позже наличие вируса обнаружили и у него. В итоге несколько сотрудников отправили на карантин домой, несколько проверяют в инфекционной больнице, пишет tut.by.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подчеркивают, что Минский областной суд не закрывали на карантин. То же говорят и в Верховном суде.

На информационном стенде висит расписание заседаний на 5 и 6 марта. Пока журналист находилась в здании суда, туда прибыл эксперт для допроса по скайпу по делу, которое рассматривается в здании суда Молодечно.

Первый заместитель председателя суда Валентин Вердыш предлагает пройти по зданию суда, в каждом кабинете сотрудники работают в штатном режиме.

— Работаем в поте лица! — говорят секретари.

— Четыре человека находятся на больничном, — пояснил Валентин Вердыш. — Это сотрудники, у которых простуда.

Как стало известно, коронавирус обнаружили у одного из технических работников суда, поэтому всех, кто с ним контактировал, проверили — часть сотрудников были на карантине дома, часть — до сих пор находятся в инфекционной больнице. Само здание суда тщательно обработали, чтобы не допустить дальнейшего заражения.

В Беларуси зарегистрировано уже шесть случаев коронавируса. Четыре случая — в Минске, два — в Витебской области.


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