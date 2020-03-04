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Минчанка: Какая у меня пенсия? Выживаю

  • 4.03.2020, 12:53
  • 1,658
Минчанка: Какая у меня пенсия? Выживаю
Фото: ТАСС

С каждым днем приходится платить все больше.

Пенсионерка рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси» о том, как пользуется «бесплатной» медициной:

- Какая у меня пенсия? Выживаю. Теперь же все платно. А сколько платили медсестре? Маленькая такая зарплата была, ну и вот и пенсия у меня маленькая. Еще приходится платить за такую медицину, за плохое обслуживание. Мы не так работали, как сейчас медики. Особенно плохо относятся к старикам. Хотелось бы лучшего отношения.

Коммуналка. У нас на Лынькова уборщица день придет, а день не придет. Столько жалоб! Проблемы с водой постоянно: трубы засоряются, вызываем мастеров. Вот такая коммуналка.


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