Какие продукты помогут повысить иммунитет после зимы 4.03.2020, 13:18

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Их прием значительно укрепит здоровье.

Не многие знают, какие продукты повышают иммунитет и с помощью чего можно предотвратить начало многих заболеваний. Среди всех правил имеется важная составляющая – правильное питание. Медики составили основной список из 10 продуктов, которые помогут победить инфекцию, сообщает total.kz.

Пчелиный мед является главным средством в борьбе за крепкую иммунную систему. Чтобы оставаться здоровым достаточно каждый день принимать по одной столовой ложке этого продукта. Если он кажется слишком сладким, можно употреблять мед с чаем. Можно есть вприкуску с яблоком, свежим хлебом. Самое главное правило – регулярное употребление. Второе по значимости правило – прием с напитками комнатной температуры. Высокая температура разрушает полезные вещества.

Цитрусовые продукты, повышающие иммунитет, содержат большой процент витамина С. Особенно им богат лимон. Кроме иммуностимулирующего эффекта цитрусовые восстанавливают работу сердечно-сосудистой системы. Свежевыжатый сок лимона показан при фарингите и ангине. Его следует разбавить в кипяченой, охлажденной воде и полоскать больное горло.

Имбирь – натуральное средство, которое показано взрослым и детям от двух лет. В супермаркетах можно встретить маринованный вариант этого продукта, но больше полезных компонентов находится в свежем имбире. Его режут и кладут в чай, делают отвары и настои.

Всем известный чеснок содержит природный антибиотик – аллицин. Этот компонент способствует разжижению мокроты, поэтому его рекомендовано употреблять при заболеваниях дыхательной системы. Он способен быстро восстановить силы после затяжной болезни. Антисептическое свойство чеснока полезно в период вирусных инфекций и простудных заболеваний. Врачи советуют этот продукт для повышения иммунитета принимать ежедневно по одной дольке. Он полезен при лихорадочных состояниях, так как обладает мочегонным и потогонным эффектом.

Квашеная капуста – это естественный и недорогой поставщик в наш организм аскорбиновой кислоты. Если капусту сдобрить подсолнечным маслом и добавить лук, получится ударная доза витамина С.

Ягоды шиповника давно славятся своими полезными свойствами, так как люди использовали их для создания целебных настоев. С их помощью снимали хронические, воспалительные процессы. По количеству витамина С плоды этого кустарника в несколько раз превышают черную смородину и лимон. Благодаря бактерицидному свойству он используется в качестве профилактики в сезон простудных заболеваний.

В плодах редьки большой процентной концентрации представлены витамины групп А, В, С, Е и других. Широкий минеральный ряд способствует тому, чтобы ее использовали в ежедневном рационе. В составе этого продукта находятся биологически активные компоненты, которые стимулируют иммуннозащитные свойства организма и не допускают развития вирусно-инфекционных болезней.

Состав зеленого чая – полный ряд витаминов более 400 органических соединений и более 500 различный элементов. Особое внимание отводится компонентам, которые поднимают иммунитет – это минералы и полифенолы.

В морепродуктах находится широкий перечень питательных веществ, незаменимых для человеческого организма. В морской рыбе сконцентрированы жирные кислоты Омега – 3, витамины А, Е, В12, селен и многие другие полезные вещества, которые поддерживают иммунную и другие системы.

В ежедневный рацион следует включать молочные продукты с содержанием лакто- и бифидобактерий. Каждодневное употребление кефира, молока, йогурта способствует повышению иммунитета.

Не стоит забывать, какие продукты поднимают иммунитет и принимать их каждый день, особенно в сезон распространения вирусных и инфекционных болезней. Ведь заболевания проще предупредить, чем лечить и страдать от последствий.