Нефтяной союз затрещал по швам 2 4.03.2020, 13:28

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Россия снова отказалась сокращать добычу вместе с ОПЕК.

Вторая за месяц попытка нефтедобывающих стран договориться о поддержке падающего рынка «черного золота» обернулась раздором. Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене, которое предваряет министерскую встречу 5-6 марта, завершилось без единой позиции, пишет finanz.ru.

Как сообщает «Интерфакс», Россия и Казахстан отказались поддержать рекомендацию сократить добычу нефти, чтобы не допустить дальнейшего падения цен.

Технический комитет заседал больше 9 часов и принял резолюцию о необходимости убрать с рынка 0,6-1 млн баррелей ежедневных поставок, рассказал ТАСС источник среди делегатов.

Но представители РФ и Казахстана выступили против, говорит источник «Интерфакса». По его словам, российская делегация, как и месяц назад, попросила больше времени для оценки.

«Конечно, коронавирус - это проблема. Но никто не знает, до какой степени будет его влияние», - сказал делегат.

На сокращении нефтедобычи на 1 млн баррелей в день настаивает Саудовская Аравия, ее поддерживают ближневосточные члены ОПЕК. Королевство, по данным Reuters, уже сократило план отгрузки на март на 500 тысяч баррелей в день и готово взять на себя 40% новой квоты.

Из-за сокращения китайского спроса общая добыча внутри ОПЕК в феврале упала до 27,84 млн баррелей в сутки - минимального уровня с 2009 года. Россия также столкнулась со сложностями: экспорт в КНР рухнул на 35% за месяц, под данным ЦДУ ТЭК. Цена Urals в европейских портах впервые с 2017 года упала ниже 50 долларов за баррель.

Текущий уровень цен для России является «приемлемым», заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Он, впрочем, добавил, что наличие подушки безопасности в виде резервов и ФНБ «не отменяет необходимости активно работать с зарубежными партнерами».

При сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки, квота России могла бы составить еще 200-300 тысяч баррелей, говорил в понедельник вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, это вернуло бы цены на уровень 60 долларов и выше уже в марте.

Российская делегация и раньше капризничала на переговорах, соглашаясь на сокращение в последний момент, но на этот раз поколебать позиции Москвы пока не удалось, сказали источники Reuters. По их словам, возможно, ОПЕК придется действовать в одиночку, что означает развал первого с 1990х союза Москвы и ближневосточных нефтяных монархий.

ОПЕК и Россия, которые с 2016 года синхронно ограничивают добычу, сдавая рынок сланцевым конкурентам, но при этом поддерживая нужные для себя цены, стоят перед простой дилеммой - «сплотиться или потонуть», говорит аналитик ING Уоррен Паттерсон. Бездействие ОПЕК+, либо экономное сокращение добычи в объеме меньше чем 1 млн баррелей в день, уронит цены до 40 долларов и ниже, прогнозирует Bank of America. Новые квоты и сокращение поставок - уже включены в цены, они позволят рынку найти дно около 48 долларов за Brent во втором квартале, после чего плавно подняться к отметке 58 на конец года, считает BofA.

Отчасти позиция России понятна: сокращение добычи сырья, на которое приходится треть промышленности, ударит по статистическим макропоказателям, от которых требуется «прорыв» к мировым темпам роста. А кроме того, чиновники, похоже, чувствуют свое превосходство над ключевым партнером - Саудовской Аравией, которую открыто называют «слабым звеном».

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке», - объяснял в интервью ТАСС в сентябре занимавший тогда пост главы МЭР Максим Орешкин. - Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз. Сейчас ситуация зеркальная».

Президент России верит, что бюджет балансируется при нефти по 42,4 доллара. Но в реальности цены уже «в опасном диапазоне», поскольку из-за сделки с акциями Сбербанка цена отсечения де-факто вырастет, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Точка балансировки бюджета - это 50 долларов за баррель, указывает экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Это заметно выше цены бюджетного правила - 42,4 доллара, при которой бюджет сводится лишь с учетом привлечения долга на 1,7 триллиона рублей. Нефть уже давит на рубль и российские гособлигации. «А если еще и развалится сделка ОПЕК+, то рублевые активы ждут серьезные неприятности», - предупреждает Тремасов.