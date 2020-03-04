Павел Северинец: Чтобы случилось чудо — нужно бороться

Павел Северинец: Чтобы случилось чудо — нужно бороться2
- 4.03.2020, 13:21
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В Могилеве прошла встреча с претендентом в единые кандидаты от оппозиции.
3 марта в Могилеве прошла встреча с сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павлом Северинцем, претендующим на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции. На встречу пришло около 120 человек, сообщает пресс-служба БХД.
Во время общения с людьми обсуждались вопросы строительства АЭС в Беларуси, выборы и протесты, отношения с Россией, статус белорусского языка, экономическая ситуация и реформы, отношения с церковью.
«Я верю, что Бог делает чудеса. Но для этого мы сами должны бороться», — отметил Павел Северинец важность участия белорусов в протестах.
Также претендент на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции ответил на вопросы о своем профессиональном стаже, смертной казни и то, каким образом объединилась оппозиция.
«Мы против объединения с Россией, но белорусы не глупые люди и мы будем с ней дружить. Но если сюда придут зеленые человечки, дадим по зубам», — подчеркнул сопредседатель БХД.
Закончилась встреча возгласами «Жыве Беларусь!». В конце все желающие могли лично пообщаться с политиком и приобрести его книги.
Напомним, предыдущая встреча с Павлом Северинце прошла в Гомеле. Претендующий на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции призвал «объединить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь»