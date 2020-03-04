закрыть
4 марта 2020, среда, 14:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Павел Северинец: Чтобы случилось чудо — нужно бороться

2
  • 4.03.2020, 13:21
  • 1,074
Павел Северинец: Чтобы случилось чудо — нужно бороться
Павел Северинец

В Могилеве прошла встреча с претендентом в единые кандидаты от оппозиции.

3 марта в Могилеве прошла встреча с сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павлом Северинцем, претендующим на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции. На встречу пришло около 120 человек, сообщает пресс-служба БХД.

Во время общения с людьми обсуждались вопросы строительства АЭС в Беларуси, выборы и протесты, отношения с Россией, статус белорусского языка, экономическая ситуация и реформы, отношения с церковью.

«Я верю, что Бог делает чудеса. Но для этого мы сами должны бороться», — отметил Павел Северинец важность участия белорусов в протестах.

Также претендент на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции ответил на вопросы о своем профессиональном стаже, смертной казни и то, каким образом объединилась оппозиция.

«Мы против объединения с Россией, но белорусы не глупые люди и мы будем с ней дружить. Но если сюда придут зеленые человечки, дадим по зубам», — подчеркнул сопредседатель БХД.

Закончилась встреча возгласами «Жыве Беларусь!». В конце все желающие могли лично пообщаться с политиком и приобрести его книги.

Напомним, предыдущая встреча с Павлом Северинце прошла в Гомеле. Претендующий на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции призвал «объединить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь»


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич