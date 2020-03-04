Павел Северинец: Чтобы случилось чудо — нужно бороться 2 4.03.2020, 13:21

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Павел Северинец

В Могилеве прошла встреча с претендентом в единые кандидаты от оппозиции.

3 марта в Могилеве прошла встреча с сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павлом Северинцем, претендующим на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции. На встречу пришло около 120 человек, сообщает пресс-служба БХД.

Во время общения с людьми обсуждались вопросы строительства АЭС в Беларуси, выборы и протесты, отношения с Россией, статус белорусского языка, экономическая ситуация и реформы, отношения с церковью.

«Я верю, что Бог делает чудеса. Но для этого мы сами должны бороться», — отметил Павел Северинец важность участия белорусов в протестах.

Также претендент на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции ответил на вопросы о своем профессиональном стаже, смертной казни и то, каким образом объединилась оппозиция.

«Мы против объединения с Россией, но белорусы не глупые люди и мы будем с ней дружить. Но если сюда придут зеленые человечки, дадим по зубам», — подчеркнул сопредседатель БХД.

Закончилась встреча возгласами «Жыве Беларусь!». В конце все желающие могли лично пообщаться с политиком и приобрести его книги.

Напомним, предыдущая встреча с Павлом Северинце прошла в Гомеле. Претендующий на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции призвал «объединить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь»