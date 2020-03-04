Белорусская журналистка: Я столкнулась с травлей из-за подозрений на коронавирус 4.03.2020, 13:32

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Дарья Ломановская

Минчанка рассказала о том, как попала в карантин, и что произошло накануне.

Минчанка Дарья Ломановская из «Комсомольской правды» была на севере Италии еще до сообщений о вспышке коронавируса там, сообщает «Радыё Свабода».

«Вызвала «скорую», меня сразу отвезли в инфекционную больницу на Кропоткина, - рассказывает Дарья. - Здесь в 4-м корпусе находятся больные коронавирусом, у меня другой корпус, третий, кажется. В соседней палате здесь те, кто контактировал с заболевшим. Кто точно, не знаю. Мне об этом санитарка рассказала».

К врачам Дарья обратилась после того, как съездила в Италию на короткий отдых. Сначала Дарья с мужем были в Болонье, после поехали в Венецию, возвращались из Тревизо. Приехала в Минск 16 февраля, тогда еще не было информации о вспышке коронавируса на севере Италии. К 27 февраля у Дарьи не было хлопот со здоровьем, однако в предпоследний день зимы вдруг заболело горло и поднялась температура.

«Горло болело сильно, решила позвонить в поликлинику, - продолжает Дарья. - Мне говорят - приходите в субботу. Я пришла с мужем. Как только там услышали, что мы были в Италии и хотим провериться на коронавирус, нам сразу выдали маски, к доктору без очереди отвели. Она нас в маске встретила, расспрашивала, где мы были, что и как. Посмотрела горло и сказала, что у нас ангина. Отпустила домой. Сказала, что теста на коронавирус не нужно делать ».

Но состояние здоровья Дарьи за выходные не улучшилось, в понедельник утром она решила снова сходить в больницу, на этот раз к отоларингологу. Он уже поставил другой диагноз - острый тонзилофарингит. И тоже отпустил домой. Вечером 2 марта, после повышения температуры, дело дошло до «скорой».

«Приехали две молодые девушки, в специальных очках, в масках, - рассказывает Дарья. - В халатах были тоже. Температуру измерили, осмотрели горло, спросили даже о номере рейса, которым мы прилетели из Италии. Созвонились с кем-то и забрали меня в инфекционную больницу. Сказали, что как раз скоро 14 дней, как я приехала из Италии, все совпадает».

В инфекционной больнице Дарью еще раз осмотрели, взяли анализы, расспросили о маршруте путешествия и направили в палату. Там уже была одна девушка.

«Открываю дверь, а там девушка уже лежит, - рассказывает Дарья. - Я говорю им: мы же будем контактировать. А вдруг я заразная либо она заразна. Мы же неизвестны друг другу. Вдруг у кого-то из нас коронавирус. Я увидела угрозу, попросила меня в отдельную палату поместить. Медсестра согласилась, я ей очень благодарна за это. Пока я одна здесь, доктор сказал, что по крайней мере до вторника никого не подселят. Что будет дальше, неизвестно».

Дарье пока не сказали, когда будут готовы результаты анализов на коронавирус. Завтра у нее день рождения, встречать его, скорее всего, придется в инфекционной больнице.

«Боюсь, что ко мне кого-то подселят, - говорит Дарья. - Я уже спрашивала о платной палате, но здесь нет таких. Медики очень стараются, я благодарна им. Расспрашивают меня о состоянии, температуру проверяют. Здесь такая атмосфера своеобразная. Все в специальных очках. И медики, и санитарка даже. Она здесь убирала сегодня. Хорошее ко мне отношение. Санитарка полушутя сказала, чтобы я не выходила в коридор, а то могу там коронавирус подхватить. Из моего окна видно палатки, которые МЧС поставила. Страх есть у меня. Боюсь чем-нибудь заразиться, честно говоря. Но и у медицинского персонала также страх. Например, мне приносят еду и стараются быстро уйти. Но я могу это понять. Температура, вернулась из Италии - есть вопросы».

«Я столкнулась со своеобразной травлей»

Дарья признается: почти уверена, что с ней все хорошо. Однако не могла проверить, так ли это на самом деле. Уже в инфекционной больнице просила отпустить ее под домашний карантин, однако медики отказали. Муж журналистки пока «на свободе», у него нет таких острых симптомов.

«Я столкнулась с своеобразной травлей, - рассказывает Дарья. - Даже коллеги на работе совсем серьезно говорили: Даша, не подходи ко мне. Мол, у меня ребенок, не надо ко мне приближаться. Отправляли меня провериться. Кто-то упрекал тем, что я, вернувшись из Италии, не ходила на работу в маске. Но когда я вернулась, об эпидемии в Италии не было ничего известно. Только здесь узнала обо всем, не сразу, через несколько дней. И симптомов не имела. Я начала действовать тогда, когда проявились симптомы. У моего знакомого, который также вернулся из Италии, на работе определенные коллеги даже ходили к начальству, требовали убрать из офиса всех, кто был недавно в Италии. Чтобы они работали из дома. Это впечатляет все, конечно. Дискриминация какая-то».

Сейчас Дарья ждет результатов анализов. Пьет чай, пишет статьи в свое издание, разговаривает с родными.