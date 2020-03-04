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Святослав Вакарчук: «Голос» не поддержит кабмин Шмыгаля

  • 4.03.2020, 13:39
Святослав Вакарчук: «Голос» не поддержит кабмин Шмыгаля
СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
ФОТО: УНИАН

Фракция хочет услышать программы кандидатов на должности новых министров.

Фракция «Голос» не намерена поддерживать назначение Дениса Шмыгаля на пост главы правительства Украины после отставки с этой должности Алексея Гончарука.

Об этом в среду, 4 марта, сообщил лидер партии Святослав Вакарчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не будем голосовать», — заявил он.

По словам нардепа, на данное время никто до конца не знает списка потенциальных министров нового правительства Шмыгаля, в том числе представители «монобольшинства».

В связи с этим Вакарчук потребовал, чтобы все кандидаты сначала «рассказали свою программу, чтобы те, кто за них будут голосовать, услышали, с кем они будут иметь дело».

Ранее сообщалось, что 3 марта премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициировал на 4 марта внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят ряд вопросов, связанных с кадровыми перестановками в Кабмине.

Вскоре стало известно, что фракция «Слуга народа» согласовала назначение на должность главы правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля.


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