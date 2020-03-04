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Раненого под Брестом солдата-срочника на вертолете повезли в Минск

  • 4.03.2020, 13:41
Раненого под Брестом солдата-срочника на вертолете повезли в Минск

Военный травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.

На полигоне «Брестский» во время боевой подготовки солдат-срочник получил травму, сообщает Минобороны.

По официальной информации, парень травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.

Сейчас ему оказывают медпомощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, парня отвезут в Главный военный клинический медицинский центр.

Жизни солдата ничего не угрожает.

В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.


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