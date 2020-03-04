Раненого под Брестом солдата-срочника на вертолете повезли в Минск
- 4.03.2020, 13:41
Военный травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.
На полигоне «Брестский» во время боевой подготовки солдат-срочник получил травму, сообщает Минобороны.
По официальной информации, парень травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.
Сейчас ему оказывают медпомощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, парня отвезут в Главный военный клинический медицинский центр.
Жизни солдата ничего не угрожает.
В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.