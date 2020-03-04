Три новых вызова для Путина Федор Крашенинников, newtimes.ru

4.03.2020, 13:45

Федор Крашенинников

Сущность кремлевского режима была описана еще Пелевиным в романе «Generation П».

Внутренняя логика путинизма была описана незадолго до его появления: весной 1999 года вышел роман Виктора Пелевина «Generation П», который подводил черту под уходящей эпохой Ельцина и давал общий очерк эпохи грядущей. Книга излагала взгляды на мир тогдашнего политического менеджмента. Сводилось все к тому, что содержание новостей, политические и экономические кризисы якобы не имеют никакого отношения к реальности и служат лишь для решения оперативных задач тех, кто имеет доступ к рычагам медиа-манипулирования. Задачи же эти довольно просты: сохранять контроль над рычагами и грести деньги.

Вот такая нехитрая схема, и легко убедиться, что большую часть путинского двадцатилетия Россия так и прожила по ней: власть успешно боролась с теми кризисами и вызовами, которые сама же и придумывала, а немногочисленные объективные проблемы более-менее успешно игнорировались или превращались в очередные поводы для пиара.

Образцовый и в каком-то смысле финальный эпизод всей уходящей эпохи — это события 2014 года, когда властям с помощью изощренной пропаганды не только удалось выдать очередной кризис власти в Украине за нечто чрезвычайно значимое для миллионов людей в России, но и совершить ряд вполне реальных внешнеполитических шагов, истинный смысл которых многим нашим согражданам еще только предстоит осознать.

Радость от тогдашних побед затмила действительно важные проблемы, которые российская власть не способна решить привычными способами — оголтелой пропагандой и физической нейтрализацией самых буйных своих критиков. Печальным символом этих проблем стал сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг», гибель которого за прошедшие годы не забыли и не простили в тех странах, граждане которых имели несчастье лететь на нем. Если нужен какой-то пример «черного лебедя» в политике — то это именно история про малайзийский «Боинг» над Донбассом: ни самолет, ни его пассажиры не имели никакого отношения к конфликтующим сторонам. Это лишило Россию возможности навязывать свою интерпретацию событий окружающему миру и даже собственным гражданам, при этом сделав довольно грязную изнанку событий на Донбассе предметом пристального интереса. Долети тот самолет благополучно до Куала-Лумпура — и многое бы могло сейчас выглядеть совсем иначе, а уж к чему этот прерванный полет приведет в будущем — можно только догадываться.

ВЫЗОВЫ 2020 ГОДА

Уже сейчас понятно, что текущий год обречен стать эпохальным для дальнейшей истории нашей страны: срочное переписывание Конституции, почти уже объявленные досрочные выборы Государственной Думы — все это важно не столько само по себе, сколько порождаемыми последствиями.

Политическая система России пришла в движение, причем вывел ее из стабильности сам Владимир Путин — естественно, ради целей укрепления своей власти. Очевидно, по существующему в Кремле плану переформатирование власти должно было совершиться быстро и на фоне событий, вполне позитивных и успешных для нее. И ведь действительно, несмотря на негативные тенденции в экономике, нельзя было сказать, что 2020 год предвещал какие-то беды.

Но уже к началу весны обнаружились минимум три вызова, которые создают для российской власти проблемы, неразрешимые силами одной только внутренней пропаганды.

Первый вызов — это эпидемия коронавируса, внезапно ставшая глобальной проблемой. Пока новости про болезнь приходили из Китая, они были даже полезны отечественным пропагандистам — публике скармливалась версия про коварных американцев, применивших против Китая такое вот оружие. Однако по мере разрастания эпидемии обывателей охватывает тревога, во многом питаемая многолетней привычкой трактовать события в мире конспирологически и потому не доверять успокоительным сообщениям властей, в том числе и собственных.

Что будет, когда неизбежное случится и эпидемия придет в нашу страну? С учетом состояния дел в медицине и особой подверженности уханьской инфекции пожилых и не очень здоровых людей, ее появление в России 2020 года может стать большой проблемой для власти: и голосование по Конституции, и выборы Государственной Думы можно провести успешно, только массово мобилизовав ядерный электорат власти — из тех самых слоев населения, которые более всего подвержены коронавирусу и, главное, панике, им вызываемой.

Второй вызов — это экономические проблемы, порожденные и усугубленные эпидемией коронавируса. Россия ничего не может сделать с падением цен на нефть, но неизбежно испытает все проблемы, с ним связанные, и прежде всего — возможное ослабление рубля и рост цен как его следствие. Случится ли это перед голосованием по Конституции или перед досрочными выборами Госдумы — во всех случаях это будет выглядеть поражением Кремля, который в последние месяцы, как назло, сделал большую ставку на социальную демагогию. Как и в случае с коронавирусом, рост цен больнее всего ударит по ядерному электорату власти — по малообеспеченным и привыкшим ждать поддержки от власти людям.

Наконец, третий вызов — ситуация в Сирии, если она продолжит обостряться. Зачем Россия там воюет, кто там друзья, а кто враги (ну кроме, естественно, американцев, которые по текущим кремлевским «темникам» враги всегда и везде и гадят под каждым кустом), как долго все это еще может продолжаться — вопросов все больше, а ответов все меньше. В любом случае, все ставки Россия сделала на Башара Асада, и если с ним и его режимом случится что-то нехорошее, выдать это за очередной триумф русского оружия и мудрой путинской политики будет невозможно, как и обойти эту тему молчанием. Конечно же, большой войны никто не хочет, и есть все шансы на то, что Башар Асад просидит в своем кресле и весь 2020 год, но если вдруг в Сирии что-то пойдет совсем не так, то это станет проблемой для Путина и в России. В любом случае, малопонятная для обывателя война в Сирии, участие в которой рассматривалось Кремлем в том числе как и повод для демонстрации гражданам России роста международного влияния их страны, рискует превратиться в очевидное и неоспоримое поражение, уже сейчас став дополнительной головной болью для Путина.

Дополнительную нервозность ситуации придает то, что все проблемы между собой связаны и порождают все новые и новые последствия. Очевидно, например, что если эпидемия коронавируса не спадет в ближайшее время, то заинтересовать международное сообщество празднованием 75-летия победы над нацистской Германией не удастся. Отдельный вопрос, как будут выглядеть все намеченные победные торжества в условиях массовых карантинов и других неизбежных следствий эпидемии — в других странах отменяют все подряд, на этом фоне торжества в России будут выглядеть натуральным «пиром во время чумы».

Кроме того, эпидемия уже серьезно ударила по экономический мощи и престижу Китая, так что власти в Пекине вполне могут хотя бы на время утратить интерес к международным делам или же выбрать путь сглаживания противоречий с Западом и прежде всего США, что совсем некстати для Москвы. Ситуация с эпидемией в Иране тоже довольно тревожная, да и цена нефти для этой страны принципиальна, что в перспективе может создать проблемы для нынешних тегеранских властей и заставить их пересмотреть свои планы в той же Сирии, осложнив положение России.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Путин упустил момент, когда Конституцию можно было переписать быстро и в самых благоприятных для себя условиях. Делать это надо было 5 лет назад, весной 2015 года, а то и осенью победного для Путина 2014 года. Тогда и пропаганда работала эффективней, и аудитория у нее была больше, и ситуация в мире была совсем другой. Но в то время Путину, очевидно, казалось, что для него теперь всегда будут только хорошие времена, и спешить никуда не надо, ведь он — «фартовый».

Между тем, совсем не новость, что вера лидера в собственную «фартовость» — плохой компас для него и для страны, которую он возглавляет. Как и упрощенный взгляд на мировую политику и экономику, предполагающий управляемость всех процессов какими-то корыстными персонажами, сидящими за кулисами, а значит — и возможность в любой момент все скорректировать и вернуть в прежнее состояние, просто договорившись с нужными людьми и заплатив денег.

Первые два месяца 2020 года демонстрируют нарастающую неадекватность власти: объективно существующие проблемы игнорируются, более того — усугубляются неуместными и непродуманными инициативами по срочному переписыванию Конституции и досрочными выборами. Путин повышает ставки и в России, и во внешней политике, игнорируя саму возможность того, что обстоятельства или их стечение могут быть сильнее его и его планов, а от некоторых проблем теперь уже никак не отмахнуться, сколько бы несвоевременными они ни были. На что надеется он и его окружение? На то, что все как-нибудь само образуется — эпидемия закончится, экономика попрет вверх, а по Сирии все мировые лидеры встанут на позицию России, по случаю чего приедут 9 мая на парад Победы? На то, что перетолковав все происходящее в свою пользу в эфире государственных каналов, можно изменить реальность — как в книжке Пелевина, вышедшей 21 год назад?

Весна 2020 года обещает быть насыщенной событиями и новостями, но нет никаких причин надеяться, что они будут добрыми. Одно несомненно уже сейчас: вовсе не поправки к Конституции и не юбилей Победы 1945 года окажутся главными событиями этого года.

Федор Крашенинников, newtimes.ru