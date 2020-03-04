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Минчанка: Денег прошу, потому что лекарства очень дорогие

  • 4.03.2020, 13:48
Минчанка: Денег прошу, потому что лекарства очень дорогие

Без помощи пенсионерам не обойтись.

Все чаще белорусы жалуются на ухудшение экономической ситуации, пишет пресс-служба «Европейской Беларуси»:

- Конечно, меня устраивает, что все спокойно. А то, что с материальным положением – нет. Цены растут на молочные продукты, на все.

Проезд дорогой. За границей пенсионеры за проезд не платят, а у нас – платят.

Денег категорически не хватает, постоянно прошу у детей. Денег прошу, потому что лекарства очень дорогие. Жизнь у пенсионеров очень тяжелая.


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