Минчанка: Денег прошу, потому что лекарства очень дорогие 4.03.2020, 13:48

Без помощи пенсионерам не обойтись.

Все чаще белорусы жалуются на ухудшение экономической ситуации, пишет пресс-служба «Европейской Беларуси»:

- Конечно, меня устраивает, что все спокойно. А то, что с материальным положением – нет. Цены растут на молочные продукты, на все.

Проезд дорогой. За границей пенсионеры за проезд не платят, а у нас – платят.

Денег категорически не хватает, постоянно прошу у детей. Денег прошу, потому что лекарства очень дорогие. Жизнь у пенсионеров очень тяжелая.