закрыть
4 марта 2020, среда, 14:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эрдоган запросил у Трампа поддержку боеприпасами

  • 4.03.2020, 13:55
Эрдоган запросил у Трампа поддержку боеприпасами

Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с проведением военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом он сказал после встречи в парламенте с депутатами правящей партии в Анкаре, сообщает телеканал NTV в среду, 4 марта.

По словам Эрдогана, Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности обеспечить турецкую армию боеприпасами.

"Мы направили такие запросы Трампу, мы хотим поставок боеприпасов", – сказал турецкий президент.

Эрдоган также добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе по результатам завтрашней встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется "Весенний щит". В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич