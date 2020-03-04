Эрдоган запросил у Трампа поддержку боеприпасами 4.03.2020, 13:55

Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с проведением военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом он сказал после встречи в парламенте с депутатами правящей партии в Анкаре, сообщает телеканал NTV в среду, 4 марта.

По словам Эрдогана, Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности обеспечить турецкую армию боеприпасами.

"Мы направили такие запросы Трампу, мы хотим поставок боеприпасов", – сказал турецкий президент.

Эрдоган также добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе по результатам завтрашней встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется "Весенний щит". В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.