Украинские СМИ опубликовали вероятный состав нового Кабмина

Украинские СМИ опубликовали вероятный состав нового Кабмина8
- 4.03.2020, 14:30
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Правительство Украины ждут серьезные изменения.
Среда, 4 марта, станет последним днем работы украинского Кабинета министров Алексея Гончарука в его нынешнем составе — правительство ждут серьезные изменения.
«Новое время» собрало все, что известно о возможных заменах в составе Кабмина — и о том, кто имеет шанс сохранить свои должности. Это лишь предварительная информация, собранная из обнародованных ранее в СМИ данных.
Новые назначения
Премьер-министр Украины — Денис Шмыгаль (нынешний вице-премьер) вместо Алексея Гончарука. Гончарук со своего поста, скорее всего, уйдет: 3 марта он написал и зарегистрировал заявление об отставке, а депутаты фракции Слуга народа согласовали на своем заседании кандидатуру Шмыгаля.
Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности (в случае создания должности) — Олег Коростелев, руководитель Киевского конструкторского бюро Луч
Министр обороны — генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран (вместо Андрея Загороднюка).
Министр иностранных дел — нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба (вместо Вадима Пристайко)
Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов или Людмила Бугай (сейчас должность занимает Денис Шмыгаль, которого прочат в премьеры).
Министр экономического развития — Роман Жуковский (вместо Тимофея Милованова, который сейчас возглавляет объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства)
Министр аграрной политики (в случае создания отдельного ведомства) — возможно, Тимофей Милованов
Министр Кабинета министров — бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета — который еще может сохранить пост, с ним ведут консультации)
Министр финансов — Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой)
Уманский дважды занимал должность первого замминистра финансов; был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко, а также внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко.
Министр здравоохранения — Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой).
Емец — известный украинский врач и кардиохирург, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Менее года возглавлял Минздрав в правительстве Николая Азарова.
Министр социальной политики — Марина Лазебна (вместо Юлии Соколовской)
Лазебна ранее возглавляла Государственную службу занятости, непродолжительное время в 2019 году была начальником Государственной социальной службы, ранее работала в структурах Минсоцполитики, Минэкономики и секретариате Кабмина.
Министр спорта (в случае создания отдельного ведомства) — Вадим Гутцайт, вице-президент Федерации фехтования Украины и олимпийский чемпион
Министр по вопросам интеграции, оккупированных территорий и перемещенных лиц (в случае создания отдельного ведомства) — Алексей Резников.
Министр по делам ветеранов — замначальника Генерального штаба ВСУ Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды).
Министр энергетики — Иван Плачков (вместо Алексея Оржеля)
Плачков, который долгое время руководил компанией Киевэнерго, уже трижды возглавлял Министерство энергетики — в 1999 еще при президенте Леониде Кучме и в 2005—2006 годах в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова.
Министр образования — кандидатура неизвестна. Ожидалось, что должность сохранит Анна Новосад, однако она решила уйти из правительства, поскольку не согласна с его новым составом.
Сохранят свои должности
Министр внутренних дел — Арсен Аваков (возможно, будет повышен)
Министр культуры, молодежи и спорта (спортивное ведомство, скорее всего, создадут отдельно) — Владимир Бородянский
Министр инфраструктуры — Владислав Криклий