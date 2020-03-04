В Беларуси резко выросло число онлайн-заказов 2 4.03.2020, 14:31

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Такой скачок заметили после сообщений о коронавирусе.

Крупный продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» констатировал скачкообразный рост онлайн-заказов на доставку продуктов на дом из-за опасений населения по поводу угрозы распространения коронавируса, пишет interfax.ru.

«За последние несколько дней количество заказов в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» выросло на 30%. Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников. Вероятно, это связано с появлением в Белоруссии случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу онлайн-гипермаркета «Е-доставка» Евгений Шашкевич.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрированы уже шесть случаев коронавируса.