Подвел «Новичок» 9 Евгений Сахаров, M.News World

4.03.2020, 14:44

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Как «элита» военной разведки России рассекретила себя.

Целое подразделение ГРУ было разоблачено при расследовании покушения на болгарского бизнесмена. По последствиям эта операция Министерству обороны обошлась гораздо дороже, чем знаменитое отравление в Солсбери.

В феврале 2020 года городской суд Софии заочно арестовал троих граждан России по обвинению в покушении на убийство троих граждан Болгарии, в том числе — занимающегося поставками оружия предпринимателя Эмилиана Гебрева. Преступление совершено в первой половине 2015 года. Следствие установило, что Гебрева, чей бизнес составлял конкуренцию Росвооружению на Ближнем Востоке, пытались два раза отравить в Болгарии и еще два раза — за пределами этой страны.

В постановлениях на заочный арест суд Софии указывает персональные данные, под которыми россияне въезжали в Болгарию. Это Сергей Федотов, Георгий Горшков и Сергей Павлов. Их настоящие имена и род деятельности тоже известны следствию. Под псевдонимами скрываются сотрудники ГУ Генштаба Вооруженных сил России (правоопреемника Главного разведывательного управления) Денис Сергеев, Егор Гордиенко и Сергей Лютенко.

«Расследование показало, что эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей действительной личностью. На протяжении многих лет они использовали различные международные паспорта с поддельными удостоверениями личности, — утверждает прокуратура Софии. — В настоящее время обвиняемые живут в Москве.

По данным MNews, разведчики Сергеев, Гордиенко и Лютенко действовали в качестве сотрудников войсковой части 29155. Она расположена в районе Северное Измайлово Москвы. Формально в этой части (другое название — 161-й учебный центр) военнослужащие проходят краткосрочные курсы разведки, но, судя по всему, под его прикрытием действительно создано подразделение для диверсий за пределами России. Командир войсковой части 29155 генерал Андрей Аверьянов может быть непосредственно причастен к отравлению Гебрева, выяснил MNews.

Андрей Аверьянов — на свадьбе дочери в 2017 году. Фото на своем сайте опубликовало свадебное агентство.

В отличие от подчиненных, 52-летний Андрей Аверьянов в период подготовки покушения на оружейника Гебрева посещал Европу под своими настоящими данными.

По версии следствия, первый этап слежки за потерпевшим датирован февралем 2015 года. Несколько групп разведчиков выезжали в Болгарию, сменяли друг друга, изучая привычные маршруты Гебрева.

По информации M.News, в феврале 2015-го Андрей Аверьянов посетил Европу по дипломатическому паспорту, оформленному на его имя. Цель этой поездки Министерством обороны официально никак не отражена. Аверьянов прилетал в Будапешт, совместных мероприятий у российских и венгерских военных в тот период времени не проводилось.

Первое покушение на Гебрева состоялось 28 апреля 2015 года. На ручку его автомобиля нанесли отравляющее вещество из класса «Новичок». Этот нервный агент использовался впоследствии при покушении на бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери в марте 2018 года.

Гебрев выжил. Через месяц, в двадцатых числах мая 2015-го, его снова попытались отравить. Группа сотрудников ГРУ снова десантировалась в Болгарии и после операции покинула страну наземным транспортом, уехав в Сербию. В эти же даты в Белграде гостил их командир Андрей Аверьянов.

По одной из версий, подразделение Аверьянова было ответственно за диверсии с использованием отравляющих веществ. Как выяснил M.News, его подчиненные и он сам с 2013 года лично посещали производственную площадку государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы Саратовской области. Именно там производился «Новичок».

Из сотрудников ГРУ наиболее опытным в обращении с отравляющими веществами считается 46-летний генерал Денис Вячеславович Сергеев. В Европу он летал по заграничному паспорту, оформленному на имя Сергея Федотова. Под такими данными Болгария объявила его в международный розыск. По версии следствия, именно Денис Сергеев нанес яд на ручку автомобиля Гебрева при покушении в апреле 2015 года.

Денис Сергеев зарегистрирован в Москве на улице Народного Ополчения, 50. Это адрес Академии ГРУ, которую в народе называют «Консерваторией». Сергеев посещал Шиханы, контактировал с представителями бывшего президента Украины Виктора Януковича осенью 2013 года, с началом массовых протестов, летал в Прагу и Лондон следить за Скрипалем и в марте 2018-го курировал покушение на него, прикрывая двух исполнителей — Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, более известных под фамилиями Петров и Боширов.

Зарубежная деятельность генерала Сергеева закончилась как раз с отравлением Скрипаля. Его коллега по болгарскому покушению, 41-летний разведчик Егор Гордиенко, действовал чуть дольше — до осени 2018 года.

Он пользовался официальным дипломатическим прикрытием. Кроме поддельных документов на Георгия Горшкова, Гордиенко и его жена пользовались дипломатическими паспортами и состояли в представительстве России во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Следствие Болгарии располагает данными о неоднократных визитах в первой половине 2015 года. После отравления оружейника Гордиенко прекратил пользоваться поддельными документами и сосредочил свою деятельность в Швейцарии.

По данным M.News, Гордиенко перевез семью в Россию осенью 2018 года. Его дочь ходит в обычную школу в Москве, по социальным сетям не составляет труда установить привычные места притяжения Гордиенко, его супруги, детей, брата и других родственников.

Третьим заочно арестованным сотрудником ГРУ, которому противопоказаны поездки за границу, является 38-летний Сергей Лютенко. Он использовал паспорта на имя Сергея Павлова.

Покушение на Гебрева и болгарское расследование поставили крест еще на целой группе российских разведчиков, которые участвовали в слежке за оружейником. Это Иван Терентьев, Николай Ежов, Алексей Калинин, Владимир Моисеев, Данил Капралов. По информации M.News, в настоящее время им меняют документы прикрытия.

Евгений Сахаров, M.News World