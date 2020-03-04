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Осторожно, цены изменяются

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  • 4.03.2020, 14:48
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Осторожно, цены изменяются

Ни один товар в Беларуси, наверное, не дорожает так часто, как бензин.

С 2018г. до осени 2019г. «Белнефтехим» чуть ли не еженедельно поднимал цену на автотопливо. Лишь перед так называемыми выборами рост приостановился, чтобы вновь возобновиться через неделю после них. С начала 2020г. автомобильное топливо дорожало уже восемь раз, пишет «БелГазета».

25 февраля у минского офиса «Белнефтехима» собралось несколько десятков человек, чтобы потребовать объяснения причин такого роста цен. Инициатором акции выступил блогер Владимир Цыганович, известный под ником МозгON. «Задачи не было стоять на улице и устраивать там балаган. Задача была прийти, сесть в кабинет и поговорить, - пояснил он в комментарии БелаПАН. - Мы с мая прошлого года пытаемся общаться с «Белнефтехимом», чтобы понять, как формируется цена на топливо. Мы направляли предложения, предлагали встретиться, направляли запросы в Совмин. Мы получаем отписки, диалога мы не увидели, даже попытки не было. Потому мы решили прийти лично».

Собравшихся интересовало и то, куда уходят деньги от переработки нефти и сколько на этом зарабатывает государство. К собравшимся вышел зампред концерна Владимир Сизов. Он пояснил, что цена на топливо зависит от цен на сырье, договоренностей с поставщиками, курсов валют и т.д. И уточнил, что «цены на топливо не растут - они изменяются» - мол, «были прецеденты, когда цены понижались». Собравшиеся таких «прецедентов» не вспомнили, но чиновничий эвфемизм оценили.

Цыгановича, впрочем, ответ чиновника не удовлетворил. Он заявил, что продолжит добиваться диалога с представителями компании. «В мире, когда цена на нефть падает, то и цена на бензин падает, а у нас всегда растет. Мы готовы найти пять человек, кто разбирается в ценообразовании, чтобы они встретились с компанией и они пересказали нам, народу, как формируются цены на бензин», - предложил блогер.


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