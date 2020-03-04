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Белорусские хоккеисты за океаном набрали сразу шесть очков

  • 4.03.2020, 15:18
Белорусские хоккеисты за океаном набрали сразу шесть очков

Алексей Протас и Илья Усов помогли «Принсу Альберту» одолеть «Калгари».

Минувшей ночью "Принс Альберт" на домашней площадке не оставил шансов "Калгари Хитмен" — 8:3. Белорусы приняли самое деятельное участие в этом поединке, пишет "Прессбол".

Алексей Протас в большинстве забросил шестую шайбу и дважды ассистировал партнерам. На его счету шесть бросков при показателе полезности "+2". Всего в этом сезоне нападающий набрал 76 (30+46) очков.

Илья Усов тоже реализовал численное преимущество, забив седьмой гол, и отдал две результативные передачи. Илья нанес три броска при нулевом показателе полезности. В активе форварда 51 (22+59) балл за 55 игр.


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