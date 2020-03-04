закрыть
4 марта 2020, среда, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше, чем мужчины

20
  • 4.03.2020, 15:20
  • 3,066
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше, чем мужчины

И эта закономерность наблюдается не только у людей.

От людей до чернохвостых луговых собачек, особи женского пола часто живут дольше самцов, и ученые считают, что выяснили, в чем кроется секрет. Об этом сообщает The Guardian (перевод — focus.ua).

По словам исследователей, наличие двух копий однополой хромосомы связано с большей продолжительностью жизни, где вторая копия носит защитный эффект.

"Эти результаты являются важным шагом в раскрытии основных механизмов, влияющих на продолжительность жизни, которые могут указать пути для ее продления", – пишут авторы.

Теория о том, что вторая копия однополой хромосомы является защитной, была выдвинута намного раньше. Она подтверждается наблюдением, что среди млекопитающих, где у самок есть одинаковые половые хромосомы, у самцов, как правило, более короткая продолжительность жизни. Среди птиц, у которых самцы имеют две Z-хромосомы, а самки одну Z-хромосому и одну W-хромосому, дела обстоят наоборот.

Ученые обнаружили, что подобная тенденция имеет широкое распространение. Так, команда собрала данные о половых хромосомах и продолжительности жизни 229 видов животных, от насекомых до рыб и млекопитающих.

Результаты показали, что особи с двумя однополыми хромосомами живут в среднем на 17,6% дольше, чем те, у кого две разные половые хромосомы или только одна.

Команда исследователей считает, что результаты подтверждают существующую теорию. В человеческих клетках комбинации половых хромосом обычно бывают либо XY (мужской), либо XX (женский). У женщин случайным образом активируется только одна Х-хромосома в каждой клетке.

В результате вредная мутация в одной из Х-хромосом самки не затронет все клетки. У самцов же есть лишь одна Х-хромосома, которая больше подвержена любым вредным мутациям.

Ученые обнаружили, что самцы, имеющие две однополые хромосомы, живут в среднем на 7,1% дольше, чем женщины. В противоположном случае, как это происходит у людей, женщины живут в среднем на 20,9% дольше, чем мужчины.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич