Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Минске 8 4.03.2020, 15:31

3,843

Кому-то такие расходы покажутся роскошью.

Все больше людей переезжает в Минск, в столице уже собралось более 1/5 населения Республики. А также все крупные компании, большая часть бизнеса и госуправление. Потому желающих стать минчанами заметно больше, чем стремящихся переехать в любое другое место Беларуси.

Но сколько нужно зарабатывать чтобы жить в столице? И сколько понадобится тем, кто желает переехать в Минск? Пишет myfin.by.

Сколько уйдет на еду?

По отчетам Белстата, минские семьи тратят на питание порядка 39%-41% от суммы потребительских расходов. Статистика и опросы обычно называют цифры в пределах 470 - 500 руб. на семью. У одиноких людей, при обычном режиме питания, выходит больше, они чаще пользуются общепитом, меньше готовят сами и не делают оптовых закупок продуктов.

Потому сумма 300 руб. в месяц на питание кажется справедливой (хотя сидеть на кашах и кефире, конечно дешевле).

Сколько нужно на другие расходы?

Та же статистика, что сообщает о 39% расходов на еду, говорит, что на непродовольственные товары уходит чуть более 29% от всех потребительских расходов.

Если принять расходы на питание одного человека за 300 руб., то на промтовары выйдет пропорционально 223 руб.

На все услуги, приходится еще 29,5% от общего, или 229 руб.

В итоге, на то чтобы поесть, одеться, заплатить за вещи и услуги, у жителя Минска уйдет 752 руб в месяц. Еще раз повторим, что цифра это условная, но вполне реальная.

Теперь остается только один обязательный вопрос – жилье. И еще одна необязательная, но важная статья – расходы на собственный автомобиль.

Сколько минчане тратят на машину?

Статистики на этот счет нет, но есть масса расчетов и отзывов.

Так в ценах 2019 года расходы на топливо, техосмотр, парковку (в столице это особенно актуально), смену шин и техобслуживание, были:

• в пределах 464 – 506 руб. в месяц при ежедневном пробеге в 100 км;

• 283 – 324 руб. у тех, кто ездил по 50 км.

Однако, как свидетельствуют опросы, жители Беларуси, и Минска в частности, тратят на машину столько, сколько могут себе позволить. По исследованиям прошлых лет, около 40% автовладельцев тратили на машину от $200 до $500 в год, чуть больше 20% – от $500 до $1 000, без учета топлива, налогов и сборов. По действующему курсу, с добавлением топлива и транспортного налога, выйдет сумма от 200 до 500 руб в месяц.

Сколько стоит снять жилье?

А вот на это счет есть постоянно обновляющаяся статистика на сайте domovita.by. На сегодняшний день цены аренды квартиры в Минске выглядят так:

1-комнатные квартиры – 812 р.

2-комнатные квартиры – 1195 р.

3-комнатные квартиры – 1611 р.

Но есть существенная разница между районами: в Заводском районе жить почти в 2-2,5 раза дешевле, чем в Центральном. В Шабанах можно найти однушки дешевле 450 руб. в месяц.

Так сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Минске?

Каждый устраивается по-своему. Но сделаем грубый подсчет:

• аренда – 500 руб за однушку на окраине;

• питание – 300 руб.;

• одежда и промтовары – 220 руб.;

• услуги – 230 руб.;

• машина – 350 руб.

В итоге: 500 + 300 + 220 + 230 + 350 = 1 600 руб. Или 1250 руб. для безавтомобильных граждан. И это «на руки», а не в виде начисленной зарплаты.

Добавим еще 5% в личный пенсионный фонд и 10% на сбережения.

1 600 + 15% = 1 840 руб.

Кому-то покажется роскошью. Однако возможностей для получения высоких заработков в Минске на порядок больше, чем в регионах. При этом и расходы на проживание выше. Но постоянный приток населения в столицу говорит о том, что это для большинства не является непреодолимым препятствием.