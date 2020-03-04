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Как в Польше реагируют на появление коронавируса в стране

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  • 4.03.2020, 16:01
  • 4,238
Как в Польше реагируют на появление коронавируса в стране
Фото: charter97.org

Супермаркеты решили заработать.

Сегодня ночью были получены положительные результаты первого пациента, который подтвердил заболеваемость коронавирусом в Польше.

Заболевший, как и все лица, с которыми он контактировал, отправлены на карантин.

На фоне этой новости появился ажиотаж в магазинах. Особенным спросом пользуются консервы, крупы, предметы первой необходимости.

Торговая сеть Carrefour в Варшаве решила заработать на появившемся спросе. В супермаркетах были сделаны специальные уголки, которые стилизованы под торговые прилавки времен коммунизма в Польше, когда многие товары были в дефиците.


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