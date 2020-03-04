«Я победила коронавирус»3
- 4.03.2020, 16:14
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История выздоровления жительницы Сингапура.
Количество заразившихся коронавирусом растет изо дня в день, но есть немало тех, кому удалось победить болезнь. Из-за страха привлечь к себе негативное внимание, мало кто готов рассказать публично о своей болезни, сообщает BBC.
Джули из Сингапура, где обнаружено уже больше сотни случаев заражения, решилась поделиться своей историей.
Напомним, в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре из них зафиксированы в Минске, два - в Витебской области.