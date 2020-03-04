Как женщина борется с чиновниками и застройщиками за свой дом в центре Минска 6 4.03.2020, 16:15

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Фото: svaboda.org

В деле замешан спортивный клуб Лукашенко.

Частный дом Нины Мигачевой в центре Минска хотят снести ради строительства, которое предприняла группа компаний «Строминвест». Женщина обращалась во многие государственные инстанции и даже в государственный секретариат Совета безопасности. Суд решил выселить женщину принудительно, передает «Радыё Свабода».

«Секу старый забор, чтобы отапливать дом»

Дом Нины Мигачевой на улице Тимирязева, 42 обнесен высокой оградой, как и строительная площадка. Со двора видно многоэтажку, где будут апартаменты классов «комфорт» и «премиум». В доме Мигачевой уже отключили газ, воду дают попеременно, электричество подключается только ночью. Женщина живет даже днем при свечах и топит в камине старыми досками.

«Застройщику «Строминвест-Ратомка» все позволено. Все загородили, в помойную яму не может заехать машина. Как тут машина с брикетом заедет? Пожарная, «скорая»? Секу старый забор, чтобы отапливать дом. Чтобы надавить на меня и показать свое превосходство, власти перед зимой отключили дом от газа, постоянно отключают электричество», - говорит Нина Мигачева.

Вся площадь дома с пристройками и гаражом составляет 75 квадратных метров, на 6 сотках есть сад.

«Весной здесь все цветет. У меня прекрасный сад, груша с 5-этажный дом, яблони, вишни. Я по 5 мешков грецких орехов собираю», - говорит Нина Мигачева.

«Я хотела жить в красивом доме»

Дом, который строили еще немецкие военнопленные, Нина купила 30 лет назад вместе с сыном, сделала ремонт.

«Я вкладывала в него всю любовь и заботу, чтобы жить. На свои деньги провела воду, газ. Санузел, плитка - все за мой счет. Я улучшила дом сама, работала на двух работах, во многом себе отказывала, хотела жить в красивом доме», - говорит Нина Мигачева.

Спокойная жизнь закончилась после того, как власти выделили здесь участок компании «Строминвест-Ратомка», которая принадлежит бизнесмену Валерию Коржовнику. По поручению Лукашенко от 15 июля 2014 года фирма возводит комплекс «Комфорт-парк» в границах улиц Грибоедова, Панфилова, Тимирязева, Татарской с соответствующей инфраструктурой. Частные дома, препятствующие замыслу властей и застройщика, решили снести «для государственных нужд».

История с домом Мигачевой длится уже десять лет.

«Власти Центрального района, ГП «Гордорстрой» по поручению Мингорисполкома решили облегчить участь застройщика. Здесь была целая улица домов, осталась я и 26-й дом. Сначала говорили, что всех решили снести под расширение дороги и парковку. Под угрозой штрафов запретили ремонтировать дом. Потом выяснилось, что на самом деле участок забирают, чтобы его перепродать застройщику», - полагает Нина Мигачева.

Женщина говорит, что суды продолжаются четыре с половиной года. Из ее дома неизвестные украли компьютер, воров до сих пор не нашли. Хозяйка считает, что это кем-то было сделано намеренно, чтобы она не писала жалобы.

По 50 долларов в Лукашенковский спортивный клуб?

Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома «счел целесообразным», чтобы одним из условий выделения участка для застройщика было отчисление 50 долларов за каждый построенный квадратный метр от общей площади квартир жилых домов. Эти деньги пойдут на развитие спорта и культурно-оздоровительного движения в стране через Лукашенковский спортивный клуб и на финансирование строительства спортивного комплекса. Об этом говорится в письме комитета к проектному институту «Белгипрозем». В комитете журналисту подтвердили существование такого документа. Также о 50 долларах говорится в Акте выбора места размещения земельного участка для строительства «Строминвест-Ратомка», подписанного председателем Минского горисполкома Андреем Шорцем. Копию этого документа Нина Мигачева передала журналистам.

«Теперь понятно, почему Лукашенко с таким усердием поручает отобрать у меня землю. Оказывается, большие деньги планируется перечислять в его спортивный клуб, которые, естественно, возьмут с граждан, которые купят квартиры. Вот поэтому я им мешаю. Они мне говорят, что это не взятка и не откат. Мол, они добровольно, благотворительно решили перечислить деньги. Но можно ездить в Абу-Даби на финишные гонки, принимать чемпионаты, почему нет? Если у нас за копейки отбирают жилье и землю».

Дом Мигачевой фактически в центре города оценили немного больше, чем в 5 тысяч долларов. В декабре прошлого года Центральный суд Минска решил принудительно ее выселить. Женщина утверждает, что на суд ее не пригласили и о решении она узнала случайно. Нанять адвоката с пенсией в 400 рублей она не имеет возможности. Нина Мигачева - ветеран труда с 45-летним стажем.

«Конституция мне точно говорит, что никто не имеет права у меня отобрать жилье. Но я нигде не могу найти правды. Настолько все эшелоны власти проела коррупция. Зачем придумали эти личные приемы, создали отделы для обращений граждан? Они же жалобы и заявления пересылают друг другу и в результате могут написать «с вами переписка закончена». Я думаю, моя история не единственная».

Нина Мигачева спрашивает, как заставить чиновников исполнять документы, которые они же выдали, и когда придет время, когда они будут отвечать за свои действия?

«Прикарытники да и только. Простому человеку не найти правды. А за то, что я ее ищу, мне еще приходится оправдываться», - говорит хозяйка дома.

«Они решили мне отомстить»

Нина Мигачева – человек с инвалидностью. По закону она имеет право получить жилье взамен своего дома поблизости родственников и мест реабилитации. Сестра женщины живет в Центральном районе, однако Мигачевой «навязывают», как она говорит, квартиру во Фрунзенском.

«Нам предлагали самую убогую двухкомнатную за наш дом. Это квартира «Строминвеста», жилье для малоимущих, - говорит Нина Мигачева, - Я инвалид, я хожу с тростью, и одна нога на 5 сантиметров короче. В доме должен быть пандус. Я диабетик, вкалываю 6 инъекций ежедневно. Они решили мне отомстить и предложили 9-й этаж с одним лифтом. Этот вариант я даже не рассматриваю».

Женщина говорит, что за помощью обращалась к Лукашенко и его сыновьям Виктору и Дмитрию.

«Я им писала: с вами рассчитались, рассчитайтесь и вы со мной, как положено по закону, - говорит Нина Мигачева, - Самая большая беда, что у людей забирают землю и имущество за копейки, приличной компенсации нет. За меня все решили. Меня даже не спросили. Они еще меня пугают, что завтра ОМОН на меня вызовут».

На письмо Нины Мигачевой помощнику Лукашенко по национальной безопасности, первого вице-президента НОК ответил заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков.

В ответе говорится, что нарушения, допущенные должностными лицами Мингорисполкома, «имеют технический характер». По его словам, они не являются основанием для отмены решения Мингорисполкома от 19 июля 2018 года, которое касается изъятия земельного участка Мигачевой «для государственных нужд и сноса объектов недвижимого имущества, которые на нем находятся».

В госсекретариате журналисту отказались объяснить ситуацию по телефону.

В компании «Строминвест» отказались от комментариев. Также в Центральном суде Минска отказались познакомить с решением в деле Мигачевой.

Нина Мигачева говорит, что не в состоянии себя защитить.

«Они лишили права выбора, меня не спросили, что и как я хочу. Они приняли решение, что я имею право только на ту квартиру. Это все решалось за моей спиной».

Журналиста не пустили на прием к заместителю главы администрации Центрального района

Корреспондент пытался получить официальные комментарии о ситуации в администрации Центрального района Минска. Заместитель главы администрации Денис Жибуль и руководитель управления архитектуры и строительства Виктория Якименко не отвечали на звонки корреспондента на рабочие телефоны.

Журналист пытался попасть на прием к Денису Жибулю в часы приема граждан, который чиновник вел 4 марта. Однако милиционер его не пропустил в здание, позвонил начальнику и передал слова чиновника: «Никаких комментариев я давать не буду».