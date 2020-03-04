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Ученые выяснили, какие навыки нужны программистам

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  • 4.03.2020, 16:48
Ученые выяснили, какие навыки нужны программистам

И среди них нет математики.

Хорошие новости для гуманитариев: чтобы научиться программировать, математические навыки не нужны. А вот способности к иностранным языкам пригодятся. К такому выводу пришла психолог Шантель Прат из Вашингтонского университета, журнал «Нож».

В исследовании приняли участие 42 человека, которые никогда не учились программированию. В начале эксперимента они прошли тесты на внимание, логику, память, способности к языкам и математике.

Затем участники прошли десять 45-минутных уроков по Python. По тестам, которые добровольцы проходили в конце каждого урока, ученые отслеживали скорость обучения. По итогам курса участники должны были написать код игры «Камень, ножницы, бумага».

Лучше всего научились кодить люди со способностями к языкам. Также с успехами коррелировали хорошая память и логическое мышление. Способности к математике почти не показали корреляции.


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