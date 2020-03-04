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Аграрные приключения, или Новые грабли для властей

  • Леонид Фридкин
  • 4.03.2020, 17:20
Аграрные приключения, или Новые грабли для властей
Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Общих для всех правил в нашей стране, по сути, нет.

Вопреки закону диалектики количество совещаний на высочайшем уровне переходит не в качество решений, а в число занимаемых ими страниц. Указ № 70 о развитии АПК Витебской области включает в себя множество норм, повторяющих большинство мер, с помощью которых белорусские власти более 20 лет пытаются сделать эффективным отечественное сельское хозяйство.

На совещаниях, где обсуждался проект нынешнего указа, было высказано немало сомнений о пользе предлагаемых решений. Подобные меры не раз принимались, а проблемы убытков и долгов остаются. Судя по окончательному варианту, чиновники вынуждены идти путем, проторенным предыдущими указами. В чем они сами же и сомневаются.

Цель без достижения

Преамбула указа начинается с декларации о том, что «эффективная аграрная политика — одно из основных направлений внутренней политики Республики Беларусь». Так оно и есть — если считать критерием эффективности количество мяса, молока, зерна и иных продуктов. Если же обратиться к финансовым показателям и сравнивать затраченные усилия и ресурсы с достигнутым результатом, то с эффективностью дела обстоят весьма печально.

За 20 лет применялись различные ухищрения, чтобы поправить положение села. Вложены миллиарды долларов, убыточные колхозы присоединялись к заводам и банкам, объединялись в холдинги с перерабатывающими организациями, преобразовывались в акционерные общества и унитарные предприятия. Долги АПК списывались, пролонгировались, конвертировались в облигации, погашались за счет бюджета, передавались агентству или предлагали обменивать на акции.

В результате чего сегодня сельскохозяйственная отрасль остается одним из главных источников долговых проблем в Беларуси. Это связано не только и не столько с неблагоприятным финансовым положением сельхозорганизаций. Гораздо серьезнее то, что они получили от государства возможность почти абсолютно безнаказанно не рассчитываться по своим обязательствам.

Институт банкротства в отношении АПК почти не работает. В судах на 1 января 2020 года рассматривались дела о банкротстве всего 77 сельхозорганизаций (годом ранее — 86). Из них по 65 принято решение о санации, по 10 — об открытии ликвидационного производства.

Господдержка дает лишь краткие передышки и «бумажное» улучшение финансового положения сельхозорганизаций. А потому властям приходится регулярно придумывать все новые и новые дополнительные меры, «направленные на обеспечение ритмичного развития» АПК.

Поскольку ассортимент таких мер довольно ограничен, удается лишь ритмично их повторять. Можно дать убыточным организациям денег и компенсировать часть процентов по кредитам из бюджета, объединить их с более-менее успешными, передать часть долгов Банку развития или Агентству по управлению активами, заставить банки и других кредиторов дать колхозам отсрочку и рассрочку погашения долгов. И, разумеется, потребовать повышения дисциплины, производительности труда, пообещать руководителям кое-какое поощрение за ожидаемые успехи и страшную кару за грядущие провалы. Выбор поз иногда собираются разнообразить банкротством самых безнадежных хозяйств и привлечением частных инвесторов. Но быстро обнаруживается, что такие телодвижения закостеневшей административно-командной системе не по силам.

Льготы в ассортименте

Свидетельство тому — указ № 70. В нем предусматривается объединение почти 2/3 сельхозорганизаций области, комбикормовых заводов и ряда перерабатывающих предприятий в «суперхолдинг» — государственное объединение «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». Очевидно, власти ожидают, что это даст столь мощный синергический эффект, что можно не обращать внимания на монополистические последствия. Впрочем, может, именно в этом эффект и заключается. К тому же объединение позволяет зачесть долги колхозов и их поставщиков, записанных в холдинг. Деление на сырьевые зоны практически узаконивает территориальное разделение производства, переработки и продажи сельхозпродукции — пока в рамках одной области. Антимонопольным органам, сочиняющим концепцию развития конкуренции в республике, остается только помалкивать в сторонке.

Также указом предусматривается выделение Витебскому АПК субвенции на 9,6 млн рублей, прощенные долги и передача имущества в рамках объединения освобождаются от налогов. Вводится ряд мер по привлечению и закреплению кадров на селе: от обучения и предоставления жилья до льгот при призыве в армию.

Естественно, не обойдется без очередной порции всевозможных льгот, отсрочек, рассрочек и освобождения от долгов. Часть из них конвертируется в облигации Витебского облисполкома на 165,5 млн евро и 83 млн рублей сроком на 14 лет, которые придется выкупать Белагропромбанку и Беларусбанку. По долгам за топливно-энергетические ресурсы, налоги, отчисления в ФСЗН и ряд других обязательств дается рассрочка или отсрочка погашения задолженности на срок до 15 лет. Если договориться не удастся, то отсрочку придется предоставить на год с последующей рассрочкой на 2 года. Задолженность по штрафам прощается. В отличие от указа № 399, конвертация долгов в акции не предусмотрена. Зато участники объединения исключаются из перечня банкротов, подлежащих финансовому оздоровлению, утвержденного Витебским облисполкомом по указу № 399.

Исключения как правило

Нормы гражданского, бюджетного, налогового и иных кодексов, нормативных актов, регламентирующих расчеты, регистрацию имущества, деятельность холдингов в Беларуси регулярно «поправляются» указами и декретами, решающими чьи-то отраслевые, территориальные и индивидуальные проблемы. В новом указе имеется множество исключений из финансовых, имущественных, налоговых и прочих правил. Изобилие таких исключений наглядно демонстрирует, что общих для всех правил в нашей стране, по сути, нет. А потому и рассчитывать на сколько-нибудь серьезные частные инвестиции в АПК не приходится. Понимая это, авторы указа № 70 отказались от рыночных реверансов вроде передачи убыточных организаций в аренду или доверительное управление, полной или частичной продажи, как это было в указах № 253 и 399. Весь расчет исключительно на административный ресурс.

Главным кадровым стимулом для чиновников станет персональная ответственность за невыполнение указа, а также уголовная ответственность за его ненадлежащее выполнение в случае причинения ущерба госсобственности либо вреда государственным или общественным интересам.

За убытки кредиторов и бесконечное закапывание денег налогоплательщиков в неэффективные прожекты не ответит никто...

Леонид Фридкин, office life


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