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Зеленский о Кабмине Гончарука: Не красть — это слишком мало

  • 4.03.2020, 17:34
Зеленский о Кабмине Гончарука: Не красть — это слишком мало
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что «стране нужны новые мозги».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, передает censor.net.

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это не о нас", - заявил Зеленский.

"Давайте будем объективными – это правительство имеет достижения. Это понижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности, игорный бизнес и нелегальные АЗС. Это начало приватизации государственных предприятих, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть - это слишком мало. Это правительство новых лиц. Но лица – это слишком мало. Нужны новые мозги и новые сердца", - констатировал Зеленский.


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