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В Австралии нашли ископаемого льва размером с кошку

  • 4.03.2020, 17:59
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В Австралии нашли ископаемого льва размером с кошку

Эти крошечные животные были опасными хищниками.

Палеонтологи из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили останки сумчатого льва, который жил более 24 млн лет назад, в австралийском районе Риверли, пишет «Новое время».

Изначально останки отнесли к виду Priscileo roskellyae, который уже был известен ученым. Однако детальный анализ показал, что это было совершенно другое животное. В частности, череп и нижняя челюсть хищника заметно отличались от костей ранее найденных сумчатых львов.

Исследователи полагают, что сумчатый лев, которого назвали Lekaneleo roskellyae, жил на деревьях и ел птиц, змей и других мелких животных. Этих хищников отличало особое уникальное строение зубов, которые были удлиненными и обладали необычной режущий кромкой.

Исследователи предполагают, что на ранней стадии своей эволюции сумчатые львы рода Lekaneleo roskellyae даже уступали в размерах современным кошкам.

Сумчатые львы вымерли 35 000 лет назад, поэтому исследователи изучают их окаменелые останки еще и с целю выяснить, какое влияние на их вымирание оказало изменение климата.


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