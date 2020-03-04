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Эпоха развитого символизма

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  • Антон Орехъ
  • 4.03.2020, 18:22
  • 1,553
Эпоха развитого символизма
Антон Орехъ

Главное, что дата красивая и символичная.

Голосование по поправкам назначим на юбилей Дедушки Ленина 22 апреля и сделаем выходной. Пакет поправок дадим на подпись президенту РФ 18 марта, в день воссоединения с Крымом. Окей — но где выходной? Почему день подписания поправок, им же и написанных, не сделать выходным, чтобы мы еще раз прониклись важностью момента? Почему вообще этот день 18 марта у нас по-прежнему является рабочим? Уж если и есть, что отпраздновать – так это Крым, приплывший в родную гавань!

22 апреля – это символично. 18 марта – это символично. Мы снова живем в эпоху развитого символизма. Впрочем, чего мы еще могли ожидать от группы застрявших в трясине совка немолодых джентльменов, которые по-другому жить просто не умеют. Они помнят, что пятилетку надо выполнить за четыре года. И не важно, какое качество будет у твоей продукции. Главное не качество, главное скорость. Они не забыли, что любую важную вещь надо успеть совершить к определенной дате. Не важно, сделал ты ее на самом деле или только сделал вид, что сделал. Дата главнее смысла.

По этой логике поправки к Конституции должны вступить в силу 9 Мая, в день 75-летия Победы. И не важно, причем здесь Победа, главное, что дата красивая и символичная. Символичны и сами поправки. Значительная часть их них просто лишена какого бы то ни было содержания и конкретного смысла. А если нет ни смысла, ни содержания, то что остается? Символизм. Это как память предков, которые передали нам идеалы. Каких предков? У кого-то предки были гражданами, а у кого-то чекистами, которые граждан расстреливали. И до какого колена мы будем копать вглубь веков? По теории Дарвина мы все тут случились от обезьяны? Какие идеалы передали нам древние государствообразующие обезьяны? И в какого бога они верили? И когда нам в этой связи ждать на первомайской демонстрации колонну с портретами Перуна?

Понятно, что конкретного ответа на эти вопросы нет. Бог – это символ. Это не Отец, Сын и Дух Святой, не Аллах, не Будда, и не Яхве. Это абстрактный такой Бог-россиянин. Как и предки наши – это не конкретные прадеды и прабабки, а символические старики с посохом и заплечным мешком, бородатые и обязательно мудрые. Зачем вам конкретика – когда есть символы? Да и само голосование по поправкам – чисто символическая процедура. Вы же понимаете, что поправки всё равно впишут. И не потому, что вы за них проголосуете, а потому что так надо. А впишут их не для того, чтобы как-то невероятно улучшить нашу с вами страну, а просто, чтобы символически передать власть от Владимира Путина Владимиру Путину. Он и сам уже превратился в символ. Символ эпохи развитого символизма.

Антон Орехъ, Telegram


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