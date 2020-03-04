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Солигорчане сообщили о ЧП на «Беларуськалии»

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  • 4.03.2020, 18:39
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Солигорчане сообщили о ЧП на «Беларуськалии»

Минимум один рабочий погиб и еще один в реанимации.

Как сообщает паблик «Солигорские автолюбители», ЧП случилось на 3-м рудоуправлении на горизонте 620 юго-восточного направления около 13:00. По информации паблика, во время транспортировки автомобиль «Минка», который перевозил рабочих, столкнулся с целиком породы. По данным паблика, один из рабочих погиб на месте.

- В больнице здесь переполох. В приемном покое говорят, что один в шахте погиб на месте, еще один в реанимации, а пятерых доставили в травматологию, - рассказала Onliner солигорчанка, которая сейчас находится в травматологии. -- Врачи говорят, что один шахтер погиб на месте.

Пока официальной информации от Следственного комитета или МЧС нет.


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